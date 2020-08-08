  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Триллер у першій лізі: перед заключним туром на вихід у Прем’єр-лігу претендує п’ять команд

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Футболісти &laquo;Волині&raquo; після перемоги над&nbsp;&laquo;Гірником-Спортом&raquo; - Триллер у першій лізі: перед заключним туром на вихід у Прем’єр-лігу претендує п’ять команд
    Футболісти «Волині» після перемоги над «Гірником-Спортом»
    Світлина - ФК «Волинь»

    «Інгулець» загубив своє щастя на четвертій компенсованій хвилині

    Відбулися поєдинки передостаннього, 29-го туру чемпіонату України у першій лізі. За їх підсумками практично три місця у Прем’єр-лізі надалі залишаються вакантними.

    Найближчими до того, щоб гарантувати собі місце в еліті, були футболісти «Інгульця» з Петрового на Кропивниччині. Вони у зустрічі з прямим конкурентом – львівським «Рухом» - відкрили рахунок на 84-й хвилині, з допомогою автоголу Мар’яна Мисика. Однак переваги господарі не втримали, пропустивши на четвертій компенсованій хвилині м’яч з пенальті від Юрія Климчука – 1:1.

    Так чи інакше, саме «Інгулець» і «Рух» мають найліпші шанси на вихід в УПЛ. «Інгулець» з 59-ма очками лідирує і грає в заключному турі на виїзді з 14-ю командою чемпіонату «Балканами». «Рух», у якого 55 очок і він п’ятий, перед заключним туром зіграє пропущений матч проти передостанньої команди турніру – запорізького «Металурга». А в заключний ігровий день львів’яни зустрічатимуться вдома з середняками із краматорського «Авангарда».

    На рівні з «Інгульцем» перед заключним туром ідуть футболісти закарпатського «Минаю». Вони на виїзді перемогли 2:0 «Авангард» - відзначилися Рустам Ахмедзаде і Данило Книш.

    Правда, розслаблятися закарпатцям рано, адже в заключному турі вони прийматимуть прямого конкурента – луцьку «Волинь». «Хрестоносці» в 29-му турі розгромили вдома 3:0 «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів – забили Денис Кожанов, Станіслав Куліш і Богдан Кобзар. Тепер у «Волині» 57 очок, вона четверта і в разі перемоги в очному матчі зможе обійти «Минай» і зайти у трійку.

    Також 57 очок у волочиського «Агробізнеса». «Круасани» завдяки голу Андрія Кухарука перемогли 1:0 на виїзді одеський «Чорноморець». У заключному турі команда Олександра Чижевського приймає київську «Оболонь-Бровар».

    Кияни перед останнім матчем, обігравши вдома 3:0 харківський «Металіст-1925» (забили Олег Слободян та двічі Ейдер Теноріо), вийшли на шосте місце. Правда, з 51-м очком на вищі позиції вони не претендують. Нижче теж не впадуть, бо згадуваний «Металіст» відстає на три пункти і поступається за результатами очних зустрічей.

    29-й тур став для двох команд визначальним з точки зору боротьби за виживання. Перемігши вдома 4:1 останню команду турніру «Черкащину», де-факто зберегли місце в дивізіоні футболісти івано-франківського «Прикарпаття». Усі голи в цій зустрічі були забиті по перерві, причому гості вразили свою ворота відразу двічі – автоголами відзначилися Артем Цурупін та Іван Скляренко. Ще два голи за «команду рідного краю провели» Василь Француз та Андрій Хома, а в гостей м’яч престижу після помилки воротаря Андрія Новака забив В’ячеслав Лухтанов.

    Домашньою нічиєю 0:0 в матчі з «Балканами» гарантував собі приписку в дивізіоні і кременчуцький «Кремінь». У кременчучців 27 пунктів, стільки ж, скільки й у «Прикарпаття», і вони ідуть на 13-му місці, поступаючись франківцям лише за додатковими показниками.

    А ось «Балканам» з їх 24-ма пунктами буде не вельми просто. У заключному турі команда приймає «Інгулець», тому об’єктивно сподіватися доведеться на невдачі конкурентів з запорізького «Металурга», які зустрічаються спершу в пропущеному матчі з «Рухом», а потім у заключному турі приймуть немотивованих середняків з «Чорноморця» (одесити десяті без шансів піднятися чи опуститися).

    У передостанньому турі «Металург» зіграв внічию 1:1 на виїзді з «Миколаєвом» (господарі вели після першого тайму після голу Богдана Кушніренка з пенальті, але запоріжці відігралися на початку другого, коли одинадцятиметровий реалізував Едуард Сарапій). Таким чином, у «Металурга» 22 очки і в разі перемоги над «Чорноморцем» вони зможуть у підсумку уникнути зустрічі за право залишитися в лізі.

    Пропущений поєдинок «Рух» - «Металург» відбудеться 10 серпня. 11-го зіграють немотивовані «Черкащина» - «Миколаїв». А інші поєдинки заключного туру відбудуться 12 серпня, у четвер, в один час – о 17:30.

     Читайте також: «Шахтар» розгромив «Вольфсбург» і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Чорноморець ФК «Металіст» ФК Волинь ФК Прикарпаття Перша ліга ФК «Інгулець» ФК «Минай» ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Авангард» (Краматорськ) Василь Француз ФК «Металург» (Запоріжжя) ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» ФК «Рух» (Винники) ФК «Балкани» (Зоря) Олександр Чижевський «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Черкащина» Олег Слободян Станіслав Куліш Юрій Климчук Андрій Новак Едуард Сарапій Мар'ян Мисик Данило Книш Богдан Кушніренко Денис Кожанов Ейдер Теноріо Рустам Ахмедзаде Богдан Кобзар Андрій Кухарук Андрій Хома Артем Цурупін Іван Скляренко В’ячеслав Лухтанов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ