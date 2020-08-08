Триллер у першій лізі: перед заключним туром на вихід у Прем’єр-лігу претендує п’ять команд

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Футболісти «Волині» після перемоги над «Гірником-Спортом» Світлина - ФК «Волинь»

«Інгулець» загубив своє щастя на четвертій компенсованій хвилині

Відбулися поєдинки передостаннього, 29-го туру чемпіонату України у першій лізі. За їх підсумками практично три місця у Прем’єр-лізі надалі залишаються вакантними.

Найближчими до того, щоб гарантувати собі місце в еліті, були футболісти «Інгульця» з Петрового на Кропивниччині. Вони у зустрічі з прямим конкурентом – львівським «Рухом» - відкрили рахунок на 84-й хвилині, з допомогою автоголу Мар’яна Мисика. Однак переваги господарі не втримали, пропустивши на четвертій компенсованій хвилині м’яч з пенальті від Юрія Климчука – 1:1.

Так чи інакше, саме «Інгулець» і «Рух» мають найліпші шанси на вихід в УПЛ. «Інгулець» з 59-ма очками лідирує і грає в заключному турі на виїзді з 14-ю командою чемпіонату «Балканами». «Рух», у якого 55 очок і він п’ятий, перед заключним туром зіграє пропущений матч проти передостанньої команди турніру – запорізького «Металурга». А в заключний ігровий день львів’яни зустрічатимуться вдома з середняками із краматорського «Авангарда».

На рівні з «Інгульцем» перед заключним туром ідуть футболісти закарпатського «Минаю». Вони на виїзді перемогли 2:0 «Авангард» - відзначилися Рустам Ахмедзаде і Данило Книш.

Правда, розслаблятися закарпатцям рано, адже в заключному турі вони прийматимуть прямого конкурента – луцьку «Волинь». «Хрестоносці» в 29-му турі розгромили вдома 3:0 «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів – забили Денис Кожанов, Станіслав Куліш і Богдан Кобзар. Тепер у «Волині» 57 очок, вона четверта і в разі перемоги в очному матчі зможе обійти «Минай» і зайти у трійку.

Також 57 очок у волочиського «Агробізнеса». «Круасани» завдяки голу Андрія Кухарука перемогли 1:0 на виїзді одеський «Чорноморець». У заключному турі команда Олександра Чижевського приймає київську «Оболонь-Бровар».

Кияни перед останнім матчем, обігравши вдома 3:0 харківський «Металіст-1925» (забили Олег Слободян та двічі Ейдер Теноріо), вийшли на шосте місце. Правда, з 51-м очком на вищі позиції вони не претендують. Нижче теж не впадуть, бо згадуваний «Металіст» відстає на три пункти і поступається за результатами очних зустрічей.

29-й тур став для двох команд визначальним з точки зору боротьби за виживання. Перемігши вдома 4:1 останню команду турніру «Черкащину», де-факто зберегли місце в дивізіоні футболісти івано-франківського «Прикарпаття». Усі голи в цій зустрічі були забиті по перерві, причому гості вразили свою ворота відразу двічі – автоголами відзначилися Артем Цурупін та Іван Скляренко. Ще два голи за «команду рідного краю провели» Василь Француз та Андрій Хома, а в гостей м’яч престижу після помилки воротаря Андрія Новака забив В’ячеслав Лухтанов.

Домашньою нічиєю 0:0 в матчі з «Балканами» гарантував собі приписку в дивізіоні і кременчуцький «Кремінь». У кременчучців 27 пунктів, стільки ж, скільки й у «Прикарпаття», і вони ідуть на 13-му місці, поступаючись франківцям лише за додатковими показниками.

А ось «Балканам» з їх 24-ма пунктами буде не вельми просто. У заключному турі команда приймає «Інгулець», тому об’єктивно сподіватися доведеться на невдачі конкурентів з запорізького «Металурга», які зустрічаються спершу в пропущеному матчі з «Рухом», а потім у заключному турі приймуть немотивованих середняків з «Чорноморця» (одесити десяті без шансів піднятися чи опуститися).

У передостанньому турі «Металург» зіграв внічию 1:1 на виїзді з «Миколаєвом» (господарі вели після першого тайму після голу Богдана Кушніренка з пенальті, але запоріжці відігралися на початку другого, коли одинадцятиметровий реалізував Едуард Сарапій). Таким чином, у «Металурга» 22 очки і в разі перемоги над «Чорноморцем» вони зможуть у підсумку уникнути зустрічі за право залишитися в лізі.

Пропущений поєдинок «Рух» - «Металург» відбудеться 10 серпня. 11-го зіграють немотивовані «Черкащина» - «Миколаїв». А інші поєдинки заключного туру відбудуться 12 серпня, у четвер, в один час – о 17:30.