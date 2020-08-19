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    Український футбольний клуб знявся із Першої ліги

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    Футболісти &laquo;Балканів&raquo; у протистоянні з &laquo;Інгульцем&raquo; - Український футбольний клуб знявся із Першої ліги
    Футболісти «Балканів» у протистоянні з «Інгульцем»
    Світлина - сайт ФК Балкани

    Фінансове становище завадить клубу з Одеської області виступити у Першій лізі

    ФК «Балкани» з Одеської області не зможе продовжити виступи в рамках Першої ліги України з футболу.

    Склад учасників нового сезону чемпіонату України у Першій лізі найближчим часом офіційно затверджений не буде. Це пов'язано з тим, що після відмови львівських «Карпат» від виступів в першому дивізіоні, від участі в чемпіонаті Першої ліги відмовився ще один клуб. Йдеться про команду «Балкани».

    «На жаль, фінансове становище ФК «Балкани» не дозволяє нам продовжити виступ в Першій лізі. Тому клубне керівництво після обміну думками з тренерським штабом, прийняло рішення заявити команду в групу «Б» Другої ліги. Ми вже повідомили про це в ПФЛ. Оскільки в групі «Б» в основному будуть виступати команди із сусідніх областей, це дозволить нам заощадити значні кошти на переїздах», - зауважив головний тренер команди Андрій Пархоменко.

    Минулого сезону «Балкани» посіли 14 сходинку в Першій лізі.

    Примітно, що чемпіонат України в Першій лізі повинен стартувати на початку вересня.

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    Джерело: Meta Ratings

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