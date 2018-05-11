Клуби українців позбавили можливості грати у плей-офф чемпіонату Росії з футзалу

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Денис Овсянніков

Відразу три команди не були допущені до другої частини змагань

Глазовський «Прогрес» харків’янина Дениса Овсяннікова, який у регулярному сезоні посів сьоме місце, не зіграє у стадії плей-офф чемпіонату російської Суперліги з футзалу.

Таким було рішення комісії з ліцензування Асоціації міні-футболу Росії, яка через фінансові заборгованості відкликала ліцензію «Прогресу» щодо участі у чемпіонаті Росії.

Таке саме рішення було прийняте стосовно московської «Діни», за яку у першій половині сезону грали Євген Іваняк і Володимир Разуванов, а також команди «Автодор» (Смоленськ), котру цього сезону очолював колишній гравець збірної України Олексій Кудлай.

Більш того, всі три клуби не будуть допущені до жеребкування першого етапу чемпіонату Росії сезону-2018/19, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Відповідно до цього рішення відбулася зміна сітки плей-офф чемпіонату Росії.

Якби у «Автодора» не була відкликана ліцензія, то саме підопічні Олексія Кудлая, які у регулярному чемпіонаті фінішували дев’ятими, піднялися б до зони плей-офф.

Отож, лише гравець збірної України Володимир Разуванов, який взимку перебрався до «КПРФ», зможе зіграти у плей-офф, де суперником його команди в чвертьфіналі буде «Сінара».