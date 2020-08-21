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    Клуби Ярмоленка та Зінченка дізналися календар нового сезону Прем’єр-ліги

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    Зінченко та Ярмоленко на тренуванні збірної України - Клуби Ярмоленка та Зінченка дізналися календар нового сезону Прем’єр-ліги
    Зінченко та Ярмоленко на тренуванні збірної України
    Світлина - сайт Української асоціації футболу

    Клуби українців проведуть очні матчі у жовтні цього року та лютому наступного року

    Офіційний сайт Англійської Прем’єр-ліги оприлюднив календар матчів турніру сезону-2020/2021 років.

    У стартовому турі «Вест Гем» українця Андрія Ярмоленка 12 вересня вдома прийматиме «Ньюкасл». Зважаючи на те, що «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка через участь у Лізі чемпіонів пізніше за всіх завершив сезон-2019/2020, домашній матч «Містян» стартового туру нового чемпіонату проти «Астон Вілли» перенесено на пізнішу дату.

    Чинний чемпіон країни «Ліверпуль» почне захист титулу із протистоянням з новачком турніру «Лідсом». Також «Тоттенхем» поміряється силами із «Евертоном», «Вест Бромвіч» прийматиме «Лестер», «Саутгемптон» завітає до «Кристал Пелас», в гостях у «Фулхема» буде «Арсенал», «Брайтон» прийматиме «Челсі», а «Вулверхемптон» спробує набрати очки на виїзді проти «Шеффілд Юнайтед».

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    Клуби Ярмоленка та Зінченка дізналися календар нового сезону Прем’єр-ліги

    Зауважимо, що в першому колі команди футболістів збірної України зіграють у Лондоні (базова дата туру — 24 жовтня), а у другому — зустрінуться в Манчестері (базова дата туру — 27 лютого).

    Також додамо, що останній тур АПЛ-2020/2021 запланований на 23 травня 2021 року.

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    Джерело: Англійська Прем'єр-ліга

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко Прем’єр-ліга Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті ФК Тоттнем Готспур ФК «Вест Гем Юнайтед»
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