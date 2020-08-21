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    «Баварія» випередила «Реал» та стала лідером клубного рейтингу УЄФА

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    Святкування футболістів&nbsp;&laquo;Баварії&raquo;&nbsp; - «Баварія» випередила «Реал» та стала лідером клубного рейтингу УЄФА
    Святкування футболістів «Баварії» 
    Twitter «Баварії»

    Мюнхенський клуб очолив генерацію УЄФА

    За підсумками півфінальних поєдинків Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбулися деякі зміни в клубному рейтингу УЄФА.

    Після перемоги в півфіналі Ліги чемпіонів над «Ліоном» (3:0), мюнхенська «Баварія» змістила з першого місця мадридський «Реал».

    «Баварія» і «Реал» мають  по 134 бали, однак мюнхенці за сезон-2019/20 заробили 34 бали проти 17 у мадридців, що і дозволило їм піднятися на вершину рейтингу.

    На тертій позиції знаходиться «Барселона» (128 балів), яка зазнала нищівної поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів саме від «Баварії» (2:8). За нею йде мадридський «Атлетіко» (127) та «Ювентус» (117).

    Відзначимо, що донецький «Шахтар» залишився 12-м – 85 балів. «Динамо» обіймає 26-й рядок – 55.

    Читайте також: «Баварія» отримає рекордну суму за підсумками виступу в Лізі чемпіонів.

    Джерело: УЄФА

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Реал (Мадрид) ФК Ювентус ФК Олімпік (Ліон)
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