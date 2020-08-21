«Баварія» випередила «Реал» та стала лідером клубного рейтингу УЄФА



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Мюнхенський клуб очолив генерацію УЄФА

За підсумками півфінальних поєдинків Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбулися деякі зміни в клубному рейтингу УЄФА.

Після перемоги в півфіналі Ліги чемпіонів над «Ліоном» (3:0), мюнхенська «Баварія» змістила з першого місця мадридський «Реал».

«Баварія» і «Реал» мають по 134 бали, однак мюнхенці за сезон-2019/20 заробили 34 бали проти 17 у мадридців, що і дозволило їм піднятися на вершину рейтингу.

На тертій позиції знаходиться «Барселона» (128 балів), яка зазнала нищівної поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів саме від «Баварії» (2:8). За нею йде мадридський «Атлетіко» (127) та «Ювентус» (117).

Відзначимо, що донецький «Шахтар» залишився 12-м – 85 балів. «Динамо» обіймає 26-й рядок – 55.

Джерело: УЄФА