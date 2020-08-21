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    Відродження клубу: «Кривбас» провів презентацію команди

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    Представлення оновленого&nbsp;&laquo;Кривбаса&raquo;&nbsp; - Відродження клубу: «Кривбас» провів презентацію команди
    Представлення оновленого «Кривбаса» 
    Facebook Павелка

    У Кривому Розі пройшла презентація відродженого футбольного клубу «Кривбас»

    Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко очікує, що «Кривбас» у майбутньому створить серйозну конкуренцію в еліті українського футболу, повідомив Павелко на власній сторінці у Facebook.

    Павелко привітав усіх, хто причетний до відродження клубу, а також уболівальників команди.

    «Легендарний «Кривбас» повертається! Про це мріяли тисячі відданих вболівальників клубу і вже найближчим часом вони зможуть насолоджуватися грою рідної команди. Впевнений, що клуб може розраховувати на потужну підтримку «12 гравця», - сказав Павелко. - Відродження ФК «Кривбас» — надзвичайно важлива і радісна новина для Кривого Рогу і для всього українського футболу! І це закономірний результат нашої спільної роботи. Незважаючи на війну й економічні труднощі кількість клубів УПЛ збільшиться в новому сезоні до 14 команд. Ще через рік в УПЛ планується збільшення кількості учасників до 16 команд, а це означає, що конкуренція і рівень чемпіонату України лише зростатиме».

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    Відродження клубу: «Кривбас» провів презентацію команди
    Відродження клубу: «Кривбас» провів презентацію команди

    Примітно, що «Кривбас» виступав в еліті українського футболу до 2013 року. Після того відбулася процедура банкротства клубу.

    Додамо також, найвищим результатом клубу в історії чемпіонату України є здобуття бронзових медалей у сезонах 1998/99 і 1999/2000 років.

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    Джерело: Сторінка Павелка в Facebook

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Павелко ФК «Кривбас» Українська асоціація футболу
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