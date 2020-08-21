Відродження клубу: «Кривбас» провів презентацію команди



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Представлення оновленого «Кривбаса» Facebook Павелка

У Кривому Розі пройшла презентація відродженого футбольного клубу «Кривбас»

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко очікує, що «Кривбас» у майбутньому створить серйозну конкуренцію в еліті українського футболу, повідомив Павелко на власній сторінці у Facebook.

Павелко привітав усіх, хто причетний до відродження клубу, а також уболівальників команди.

«Легендарний «Кривбас» повертається! Про це мріяли тисячі відданих вболівальників клубу і вже найближчим часом вони зможуть насолоджуватися грою рідної команди. Впевнений, що клуб може розраховувати на потужну підтримку «12 гравця», - сказав Павелко. - Відродження ФК «Кривбас» — надзвичайно важлива і радісна новина для Кривого Рогу і для всього українського футболу! І це закономірний результат нашої спільної роботи. Незважаючи на війну й економічні труднощі кількість клубів УПЛ збільшиться в новому сезоні до 14 команд. Ще через рік в УПЛ планується збільшення кількості учасників до 16 команд, а це означає, що конкуренція і рівень чемпіонату України лише зростатиме».

Примітно, що «Кривбас» виступав в еліті українського футболу до 2013 року. Після того відбулася процедура банкротства клубу.

Додамо також, найвищим результатом клубу в історії чемпіонату України є здобуття бронзових медалей у сезонах 1998/99 і 1999/2000 років.

Джерело: Сторінка Павелка в Facebook