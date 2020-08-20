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    Наслідки боротьби із COVID-19: пішов з життя колишній президент ФК "Нива"

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    Колишній президент&nbsp;&laquo;Ниви&raquo;&nbsp; - Наслідки боротьби із COVID-19: пішов з життя колишній президент ФК "Нива"
    Колишній президент «Ниви» 
    Світлина - сайт Ниви

    Коронавірус забрав життя експрезидента українського клубу

    Після наслідків боротьби з ускладненнями від COVID-19, перестало битися серце колишнього президента тернопільського ФК «Нива» Автанділа Мдінарадзе.

    Мдінарадзе було 60 років.

    «Футбольний клуб «Нива» висловлює щирі співчуття родині та близьким Автанділа Мамійовича», - йдеться у повідомленні клубу.

    Зазначимо, що Мдінарадзе був президентом «Ниви» з сезону 2012-13 років до зими 2015-го року. За підсумками сезону 2012-13 років клуб зумів вийти у Першу лігу України.

    За результатами крайнього сезону «Нива» завершила виступи у Групі А Другої ліги на першому місці із 41 балом після 20 турів. Це допомогло клубу підвищитися у класі та потрапити у майбутньому сезоні в Першу лігу.

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    Джерело: ФК Нива

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Нива (Тернопіль) Перша ліга Друга ліга коронавірус
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