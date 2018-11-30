Клубний рейтинг УЄФА. «Динамо» продовжує підніматися, «Шахтар» втрачає ще одне місце



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Донецькому клубу не допомогла і перемога у 5-му турі Ліги чемпіонів

Протягом трьох днів відбулися матчі п'ятих турів футбольних Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а це означає, що клуби заробили певні бали у рейтинг УЄФА.

Зокрема, київське «Динамо» додало до своєї скарбнички два бали за перемогу над «Астаною».

Ці набрані пункти допомогли чинному віце-чемпіону України продовжити підйом у топ-20 кращих клубів Європи. «Біло-сині» наразі ділять 19-ту сходинку з турецьким «Бешикташем» і французьким «Монако».

Донецький «Шахтар» знову опустився на одне місце. Не допомогла і перемога над «Гоффенгаймом». З топ-12 «гірників» вибила римська «Рома», яка отримала додаткові бали за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Зауважимо, що «Шахтар», у разі перемоги в останньому турі над «Ліоном», може повернутися до десятки кращих.

«Ворсклі», як і раніше, ще потрібно здобути як мінімум одну нічию, щоб порівнятися з балами, які клуб отримав перед стартом групового етапу.

Коефіцієнт України складає 7.580 бала, і вищий рейтинг за нього тільки у «Шахтаря», «Динамо», «Зорі» та «Дніпра», який уже припинив існування.

Клубний рейтинг УЄФА з футболу

Станом на 30 листопада

1. «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 17.0; 144.0

2. «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 18.0; 126.0

«Барселона» (Іспанія) – 18.0; 126.0

4. «Атлетико» (Мадрид, Іспанія) – 17.0; 124.0

5. «Ювентус» (Турин, Італія) – 17.0; 120.0

6. «Манчестер Сіті» (Англія) – 16.0; 97.0

«Севілья» (Іспанія) – 6.0; 97.0

8. «ПСЖ» (Париж, Франція) – 10.0; 94.0

9. «Порту» (Португалія) – 18.0; 88.0

10. «Арсенал» (Лондон, Англія) – 9.0; 84.0

11. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – 16.0; 83.0

12. «Рома» (Італія) – 15.0; 79.0

13. «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 8.0; 78.0

14. «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 16.0; 75.0

15. «Наполі» (Італія) – 11.0; 73.0

16. «Ліверпуль» (Англія) – 8.0; 70.0

«Зеніт» (Росія) – 8.0; 70.0

18. «Челсі» (Англія) – 10.0; 67.0

19. «Динамо» (Київ, Україна) – 8.0; 62.0

«Бешикташ» (Туреччина) – 5.0; 62.0

«Монако» (Франція) – 5.0; 62.0

...59. «Дніпро» (Україна) – 0; 24.0

...110. «Зоря» (Луганськ, Україна) – 2.5; 11.5

... Україна – 7.580

146. «Ворскла» (Полтава, Україна) – 3.0; 5.0

146. ФК «Маріуполь» (Україна) – 2.0; 2.0

146. ФК «Олександрія» (Україна) – 0; 2.5

146. «Металіст» (Харків, Україна) – 0; 2.0

146. «Олімпік» (Донецьк, Україна) – 0; 1.0

146. «Чорноморець» (Одеса, Україна) – 0; 1.0



