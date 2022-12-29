Колишній футболіст «Карпат» загинув на війні проти Росії

Грицю Добушу було 30 років на момент смерті

Футбольна родина львівських «Карпат» зазнала чергової непоправної втрати

Вихованець львівських «Карпат» Гриць Добуш віддав своє життя за незалежність України. Відповідне повідомлення з'явилось на офіційному сайті «Карпат».

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«28 грудня стало відомо, що 19 квітня під Снігурівкою загинув вихованець львівських «Карпат» Гриць Добуш. Він був вихованцем школи «зелено-білих». Тренером Добуша був Андрій Грінер. Активний учасник молодіжної організації «Спілка української молоді».

Грицю Добушу було 30 років на момент смерті», – йдеться у заяві «Карпат».

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Нагадаємо, заступник прем'єр-міністра Росії Дмитро Чернишенко повідомив, що готується до прийняття закон, що передбачає організацію спортивних заходів на анексованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Нагадаємо, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському та Новопавлівському – веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону.