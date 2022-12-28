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Проведення спортивних змагань на окупованих територіях: Росія готує відповідний закон

Юрій Лящук
glavcom.ua
Проведення спортивних змагань на окупованих територіях: Росія готує відповідний закон
РФ готує спеціальний закон про розвиток фізичної культури та спорту
фото з відкритих джерел

Росія планує організувати спортивні заходи на анексованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України

Заступник прем'єр-міністра Росії Дмітрій Чернишенко повідомив, що готується до прийняття закон, що передбачає організацію спортивних заходів на анексованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. Про це повідомляє Inside The Games.

«Близько 1400 атлетів та 214 тренерів займаються в 28 регіонах. Вони брали участь у змаганнях, їм присвоєні розряди. Більше 50 талановитих дітей були зараховані в футбольну академію Євпаторії.

Готується до виходу спеціальний закон про розвиток фізичної культури та спорту, який визначить умови проведення змагань на нових територіях, акредитацію федерацій, присвоєння звань», – сказав Чернишенко.

У лютому цього року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відкликав олімпійську нагороду у Чернишенка.

Нагадаємо, Україна вимагає виключити російську фігуристку із номінантів на престижну нагороду.

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Теги: Україна закон спорт окупація росія

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