Війна чи спецоперація? Путін потрапив у свою пастку

На Путіна подали в суд за те, що назвав «спецоперацію» війною

На вчорашній пресконференції диктатор обмовився, тепер його тягнуть до суду

Пітерський муніципальний депутат Микита Юферєв звернувся до генпрокурора і глави МВС з проханням перевірити виступ Путіна на пресконференції через те, що російський диктатор назвав «спецоперацію» війною. Про це депутат розповів у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Володимир Путін назвав війну війною… Але указу про завершення СВО (спеціальної військової операції, – ред.) не було, війну не оголошували. За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей. Скерував звернення до органів, щоб Путіна залучили за поширення фейків про армію», – написав мундеп.

На підтвердження своїх слів депутат опублікував фото свого звернення до правоохоронних органів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що Путін на пресконференції заявив: «Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми до цього прагнемо і будемо прагнути».

Як відомо, у Росії заборонено називати війною війну, яку армія РФ веде з Україною на її суверенній території. У Росії повномасштабне вторгнення в Україні, що розпочалося 24 лютого 2022 року, називається «спеціальна військова операція».

Нагадаємо, 22 грудня кремлівський диктатор провів пресконференцію, під час якої заявив, що мета російської влади – нібито якнайшвидше припинити війну в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Разом з тим Путін заявив, що здивований відмовою української влади вести перемовини з Росією.