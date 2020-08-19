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    Колишній футболіст збірної України завершив професійну кар’єру

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    Дворазовий чемпіон України Михалик&nbsp; - Колишній футболіст збірної України завершив професійну кар’єру
    Дворазовий чемпіон України Михалик 
    Світлина - focus.ua

    Михалик ставав чемпіоном України та Росії

    Захисник луцької «Волині» Тарас Михалик у 36 років вирішив завершити кар’єру професійного футболіста.

    Оборонець планував дограти останній сезон у складі «Волині», допомогти команді здобути путівку в Українську Прем’єр-лігу, а вже потім завершити ігрову кар'єру. Проте, «хрестоносці» у вирішальному двобої поступилися «Минаю» і не змогли підвищитися у класі.

    Тепер Михалик продовжить виступи тільки на аматорському рівні.

    «Ще пограю для себе в аматорах. На професійному рівні вже досить, награвся. Бачите, хотів допомогти «Волині», але не вийшло, - розповів Михалик. - Останні п'ять матчів грав на уколах, адже були певні проблеми з коліном. Наразі заліковую ту травму, після якої запалилося коліно. І буду потроху завершувати ігрову кар'єру. В мене є товариш, який тримає команду. Вона грає на аматорському рівні, на область. Буду для себе займатись, не можу зараз просто взяти і кинути футбол?».

    У складі «Волині» досвідчений захисник зіграв в 12 матчах, результативними діями не відзначався

    У минулому році Михалик перейшов до «Волині» після шести років виступів в московському «Локомотиві». До переїзду в Росію Тарас протягом семи років грав в «Динамо». У складі збірної України Михалик відіграв 32 матчі.

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    Джерело: Footboom

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Тарас Михалик
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