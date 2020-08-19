Колишній футболіст збірної України завершив професійну кар’єру



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Дворазовий чемпіон України Михалик Світлина - focus.ua

Михалик ставав чемпіоном України та Росії

Захисник луцької «Волині» Тарас Михалик у 36 років вирішив завершити кар’єру професійного футболіста.

Оборонець планував дограти останній сезон у складі «Волині», допомогти команді здобути путівку в Українську Прем’єр-лігу, а вже потім завершити ігрову кар'єру. Проте, «хрестоносці» у вирішальному двобої поступилися «Минаю» і не змогли підвищитися у класі.

Тепер Михалик продовжить виступи тільки на аматорському рівні.

«Ще пограю для себе в аматорах. На професійному рівні вже досить, награвся. Бачите, хотів допомогти «Волині», але не вийшло, - розповів Михалик. - Останні п'ять матчів грав на уколах, адже були певні проблеми з коліном. Наразі заліковую ту травму, після якої запалилося коліно. І буду потроху завершувати ігрову кар'єру. В мене є товариш, який тримає команду. Вона грає на аматорському рівні, на область. Буду для себе займатись, не можу зараз просто взяти і кинути футбол?».

У складі «Волині» досвідчений захисник зіграв в 12 матчах, результативними діями не відзначався

У минулому році Михалик перейшов до «Волині» після шести років виступів в московському «Локомотиві». До переїзду в Росію Тарас протягом семи років грав в «Динамо». У складі збірної України Михалик відіграв 32 матчі.

Джерело: Footboom