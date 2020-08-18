Чотирикратний чемпіон Англії очолив бельгійський клуб Михайличенка



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Компані відіграв 89 поєдинків за національну команду Бельгії Twitter «Андерлехту»

Український захисник «Андерлехту» отримав нового наставника

Колишній футболіст «Манчестер Сіті» Венсан Компані очолив гранд бельгійського футболу – «Андерлехт».

34-річний Компані буде головним тренером «Андерлехта» протягом наступних чотирьох сезонів. Він завершив кар'єру гравця і приступив до роботи з основним складом команди.

«Я хочу повністю присвятити себе моїй ролі тренера, і мені потрібно на це 100 відсотків часу і уваги. Ось чому я завершив кар’єру футболіста. Наші амбіції залишаються колишніми. Я хочу залишитися в клубі, як мінімум чотири сезони і довести, що «Андерлехт» може грати в сучасний футбол і отримувати високі результати», - повідомив Компані.

Наприкінці тижня Компані дебютує в якості головного тренера у домашній грі проти «Мускрона». У цьому сезоні він також буде проходити курси професійної ліцензії.

Відзначимо, в активі Компані виступи за «Андерлехт», «Гамбург, «Манчестер Сіті» з якими йому вдавалося чотири рази вигравати чемпіонат Англії та два рази тріумфувати в чемпіонаті Бельгії.

Джерело: «Андерлехт»