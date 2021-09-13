Колишній гравець «Шахтаря» і збірної Росії спровокував бійку і накивав п’ятами

Віктор Онопко брутально повів себе в матчі Кубку легенд

Тренер збірної Росії Віктор Онопко в матчі Кубку Легенд з командою Туреччини спровокував бійку.

У першому таймі захисник грубо зіграв проти Мехмета Ауреліо, а потім штовхнув його в рекламну огорожу. У відповідь турецький хавбек бразильського походження наздогнав Онопко та штовхнув його у відповідь, повідомляє sport-express.

Рознімати їх кинулися інші футболісти. Бійка тривала кілька десятків секунд, потім, коли Онопко втік за загорожу, пристрасті вщухли.

Віктор Онопко народився в Луганську, а кар’єру розпочинав у «Шахтарі». Згодом прийняв запрошення московського «Спартака» та почав виступати за збірну Росії.

Тим часом півзахисник «Аталанти» Малиновський образився на тренера збірної України. Футболіст залишив національну команду перед товариською грою з Чехією.