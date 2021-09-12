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    18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США

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    Емма Радукану здобула перший трофей у кар'єрі - 18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США
    Емма Радукану здобула перший трофей у кар'єрі
    Фото з відкритих джерел

    Емма Радукану стала першою, хто виграв турнір Великого шлема, розпочавши його з кваліфікації

    Унікальне досягнення підкорилося 18-річній Еммі Радукану на Відкритому чемпіонаті США. У фіналі турніру вона зустрічалася з Лейлою Фернандес з Канади і взяла гору з рахунком 6:4, 6:3.

    Тенісистка з Великої Британії стала першою, хто переміг на турнірі Великого шлема, розпочавши шлях з кваліфікації.

    Радукану завоювала перший титул у кар'єрі. Лише 7 червня 2021 року Емма провела перший матч в основних сітках турнірів WTA.

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    18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США
    18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США
    18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США
    18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США
    18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США
    18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США
    18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США
    18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США
    18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США
    18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США

    Це був перший фінал «Великого шлема» між тенісистками молодше 20 років з US Open 1999 року. Тоді 17-річна Серена Вільямс обіграла 18-річну Мартіну Хінгіс.

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    Теги: США Серена Вільямс US Open
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    18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США