18-річна тенісистка встановила унікальне досягнення на Відкритому чемпіонаті США

Емма Радукану здобула перший трофей у кар'єрі

Емма Радукану стала першою, хто виграв турнір Великого шлема, розпочавши його з кваліфікації

Унікальне досягнення підкорилося 18-річній Еммі Радукану на Відкритому чемпіонаті США. У фіналі турніру вона зустрічалася з Лейлою Фернандес з Канади і взяла гору з рахунком 6:4, 6:3.

Тенісистка з Великої Британії стала першою, хто переміг на турнірі Великого шлема, розпочавши шлях з кваліфікації.

Радукану завоювала перший титул у кар'єрі. Лише 7 червня 2021 року Емма провела перший матч в основних сітках турнірів WTA.

Це був перший фінал «Великого шлема» між тенісистками молодше 20 років з US Open 1999 року. Тоді 17-річна Серена Вільямс обіграла 18-річну Мартіну Хінгіс.