Півзахисник «Аталанти» Малиновський образився на тренера збірної України

Футболіст залишив команду перед товариською грою з Чехією

Руслан Малиновський, який не потрапляв до стартового складу збірної України у відбірних матчах чемпіонату світу проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1), залишив національну команду перед наступною грою – товариською зустріччю з Чехією. Про це у програмі «Великий футбол» розповів в.о. головного тренера збірної Олександр Петраков.

«Після матчу з Францією Малиновський підійшов і каже, що теж хоче поїхати. Адміністратор сказав йому, що квиток куплено на 9 вересня, є ще матч у Чехії. А він сказав, що не хоче залишатися. І нічим це не пояснив. Я попросив адміністратора взяти йому квиток. Якщо людина хоче їхати, то нехай їде», – розповів Петраков.

Тренер розповів, через що в Малиновського змінилося ставлення до збірної України.

«Я його запитав: «Руслане, ти готовий грати з Францією, якщо я випущу тебе на заміну?». Він каже: «У Казахстані не грав, а чому не граю тут?» Ми ж з тобою домовлялися, кажу: «Інтереси команди в першу чергу». А він продовжує: «Я образився». Кажу: «Я тоді перепрошую, це тебе влаштує? Він відповів, що ні». Все. Сів і поїхав. Все нормально, ми не лаялися, у нас нормальні стосунки. Хочеш їхати – їдь. Це ж не клуб, де контрактні зобов'язання. Це національна збірна», – підсумував Петраков.

У кваліфікації на чемпіонат світу збірна України у своїй групі набрала 5 очок і йде на другому місці.