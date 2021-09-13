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    Джокович не скористався шансом стати найтитулованішим тенісистом в історії

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    Новак Джокович не зумів виграти календарний&nbsp;&laquo;Великий шлем&raquo; - Джокович не скористався шансом стати найтитулованішим тенісистом в історії
    Новак Джокович не зумів виграти календарний «Великий шлем»
    Фото з відкритих джерел

    Перший номер в рейтингу АТР поступився в фіналі Відкритого чемпіонату США

    Сербський тенісист Новак Джокович втратив шанс зібрати календарний «Великий шлем». У фіналі Відкритого чемпіонату США він поступився росіянину Данилу Медведєву – 4:6, 4:6, 4:6. Таким чином, у сезоні він зібрав три перемоги на мейджорах з чотирьох. Він був найсильнішим на Australian Open, «Ролан Гаррос» і «Вімблдоні».

    Календарний «Великий шлем» не вигравався з 1969 року. Тоді єдиний раз в історії тенісу найвищого результату досяг австралієць Род Лейвер.

    34-річний Джокович 20 разів перемагав на мейджорах. Стільки ж перемог на турнірах «Великого шлема» в Роджера Федерера і Рафаеля Надаля, які пропускали турнір в Нью-Йорку.

    Раніше перша ракетка світу також не зміг здобути перемогу на Олімпіаді в Токіо.

    У фіналі жіночої частини сітки британка 18-річна Емма Радукану перемогла 19-річну канадку Лейлу Фернандес (6:4, 6:4).

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    Теги: теніс Новак Джокович
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    Джокович не скористався шансом стати найтитулованішим тенісистом в історії