Джокович не скористався шансом стати найтитулованішим тенісистом в історії

Перший номер в рейтингу АТР поступився в фіналі Відкритого чемпіонату США

Сербський тенісист Новак Джокович втратив шанс зібрати календарний «Великий шлем». У фіналі Відкритого чемпіонату США він поступився росіянину Данилу Медведєву – 4:6, 4:6, 4:6. Таким чином, у сезоні він зібрав три перемоги на мейджорах з чотирьох. Він був найсильнішим на Australian Open, «Ролан Гаррос» і «Вімблдоні».

Календарний «Великий шлем» не вигравався з 1969 року. Тоді єдиний раз в історії тенісу найвищого результату досяг австралієць Род Лейвер.

34-річний Джокович 20 разів перемагав на мейджорах. Стільки ж перемог на турнірах «Великого шлема» в Роджера Федерера і Рафаеля Надаля, які пропускали турнір в Нью-Йорку.

Раніше перша ракетка світу також не зміг здобути перемогу на Олімпіаді в Токіо.

У фіналі жіночої частини сітки британка 18-річна Емма Радукану перемогла 19-річну канадку Лейлу Фернандес (6:4, 6:4).