Пійманий на допінгу суперник Усика стверджує про невинуватість



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Тайрон Спонґ Твіттер

Тайрон Спонґ впевнений, що його тест на допінг сфальшували

Уже колишній суперник українця Олександра Усика Тайрон Спонґ з Нідерландів прокоментував провал тесту на допінг перед поєдинком 12 жовтня. Боксер запевняє, що його навмисно підставили.

«Це підстава. Я повністю заперечую, що будь-коли використовував зазначені в звіті заборонені речовини. Я запросив відкрити пробу «B» у вибраній мною лабораторії. Тестування минулого тижня після запиту Боксерської комісії Іллінойса показало, що я чистий. Присутність в тесті заборонених речовин неможлива. Вважаю, це спроба усунути мене від бою. Я добровільно погодився на тестування, тому що мені нема чого приховувати», - передає слова Спонґа BoxingScene.

Дебютний поєдинок Усика в надважкій ваговій категорії проти Тайрона Спонґа мав відбутися 12 жовтня. Наразі команда українця терміново шукає заміну суперника.

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