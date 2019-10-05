Екс-тренера Володимира Кличка та Усика жорстоко побили у Флінті (фото і відео)



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Джеймс Алі Башир після нападу TMZ Sports

Нині Джеймс Алі Башир є наставником ще одного українця Владислава Сіренка

Кричущий інцидент стався у Флінті (штат Мічіґан, США).

Тренер-ветеран Джеймс Алі Башир піддався нападу: фахівець отримав удар нишком, госпіталізований з переломами лицьових кісток, головну подію вечора скасовано.

TMZ Sports стверджує, що поліція затримала підозрюваного. Його особу не розголошують.

У головній події вечора боксу у Флінті повинен був відбутися бій за вакантні титули чемпіонки світу за версіями WBC/WBO між американкою Клариссою Шілдс (9-0, 2 KO) та Іваною Габазін (20-3, 7 КО) з Хорватії.

Під час зважування 68-річний Башир, тренер Габазін, зчепився з чоловіком, імовірно з команди Шілдс. На відео немає моменту нападу, але очевидці стверджують, що удар був нанесений нишком.

Пізніше потерпілий повідомив у соцмережах, що мусить перенести операцію – у Башира переломи лицьових кісток.

Для українських уболівальників боксу Башир відомий найперше співпрацею з Володимиром Кличком і Олександром Усиком. Спеціаліст і зараз працює з боксером із України – це проспект гевівейту Владистав Сіренко. У недавньому інтерв’ю «Главкому» Влад розповів про Джеймса Алі Башира чимало цікавого.