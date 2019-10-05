  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екс-тренера Володимира Кличка та Усика жорстоко побили у Флінті (фото і відео)

    • Розсилка
    Джеймс Алі Башир після нападу - Екс-тренера Володимира Кличка та Усика жорстоко побили у Флінті (фото і відео)
    Джеймс Алі Башир після нападу
    TMZ Sports

    Нині Джеймс Алі Башир є наставником ще одного українця Владислава Сіренка

    Кричущий інцидент стався у Флінті (штат Мічіґан, США).

    Тренер-ветеран Джеймс Алі Башир піддався нападу: фахівець отримав удар нишком, госпіталізований з переломами лицьових кісток, головну подію вечора скасовано.

    TMZ Sports стверджує, що поліція затримала підозрюваного. Його особу не розголошують.

    У головній події вечора боксу у Флінті повинен був відбутися бій за вакантні титули чемпіонки світу за версіями WBC/WBO між американкою Клариссою Шілдс (9-0, 2 KO) та Іваною Габазін (20-3, 7 КО) з Хорватії.

    Під час зважування 68-річний Башир, тренер Габазін, зчепився з чоловіком, імовірно з команди Шілдс. На відео немає моменту нападу, але очевидці стверджують, що удар був нанесений нишком.

    Пізніше потерпілий повідомив у соцмережах, що мусить перенести операцію – у Башира переломи лицьових кісток.

    Для українських уболівальників боксу Башир відомий найперше співпрацею з Володимиром Кличком і Олександром Усиком. Спеціаліст і зараз працює з боксером із України – це проспект гевівейту Владистав Сіренко. У недавньому інтерв’ю «Главкому» Влад розповів про Джеймса Алі Башира чимало цікавого.

    бокс Джеймс Алі Башир Владислав Сіренко Івана Габазін Кларисса Шілдс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ