Компанія Ярославського застрахує українських олімпійців

«Ми раді, що сьогодні у такий насичений спортивними подіями рік укладаємо договір з однією з провідних страхових компаній «Інго». НОК активно працює над реалізацією маркетингової програми, пошуком партнерів та спонсорів для розвитку олімпійського руху і підтримки наших олімпійців. Дуже приємно, що українські національні компанії долучаються до підтримки тих, хто прославляє своїми перемогами нашу державу у світі», - сказав під час заходу президент НОК України Сергій Бубка.

Керівництво «Інго Україна» зазначає, що в компанії розуміють підвищені ризики травмування професійних спортсменів і тому готові у разі необхідності організувати якісну та оперативну медичну допомогу під час змагань за кордоном і всіх закордонних поїздок.

«25-річний досвід роботи на страховому ринку «Інго Україна» дозволяє компанії взяти на себе таку відповідальну роботу як організація медичної допомоги. Це честь для нас працювати в партнерстві з НОК і, як завжди, ми зробимо все можливе для страхової безпеки наших клієнтів і партнерів», – сказав голова правління страхової компанії «Інго Україна» Ігор Гордієнко.

Зазначимо, НОК і «Інго Україна» вже мають досвід взаємодії, який реалізований на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі-2018 і XIV ЄЮОФ в Сараєво-2019.

Акціонерна страхова компанія «Інго Україна» з 2017 року увійшла до складу групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського. Компанія має 28 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам.