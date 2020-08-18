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    Конте про гру з «Шахтарем»: ми вийшли в фінал, перемігши дуже сильну команду

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    Конте ставав тренером сезону Англійської Прем'єр-ліги у якості тренера &laquo;Челсі&raquo;&nbsp; - Конте про гру з «Шахтарем»: ми вийшли в фінал, перемігши дуже сильну команду
    Конте ставав тренером сезону Англійської Прем'єр-ліги у якості тренера «Челсі» 
    Світлина - Xsport

    Наставник «Інтера» вважає гру підопічних з «Шахтарем» ідеальною з усіх точок зору

    Головний тренер «Інтера» Антоніо Конте розповів про план на півфінальну гру Ліги Європи проти «Шахтаря».

    «Ми вийшли в фінал, перемігши дуже сильну команду. Не дозволили їм грати так, як вони хотіли. Ми, напевно, захопили «Шахтар» зненацька на основі тієї якості гри, що продемонстрували. Я не вважаю, що «гірникам» чогось забракло, аби продемонструвати свій талант. Уважаю, мої підопічні на сто відсотків заслуговують такої перемоги. На мій погляд, вони ідеально грали з усіх точок зору. Ми намагалися зробити так, щоб сильні властивості «Шахтаря» не виявлялись, а виявлялись слабкі. Я вдоволений цим поєдинком. Дістав велике задоволення, спостерігаючи, як мої футболісти діють проти таких талановитих гравців, яких має «Шахтар». Ми взяли гору над «гірниками», домоглися рахунку 5:0 у протистоянні з такими гарними футболістами і таким гарним тренером», - наголосив наставник.

    Також Конте вважає, що суперник по фіналу - «Севілья», матиме більше досвіду вирішальних ігор.

    Зауважимо, що «Інтер» в п'ятий раз зіграє в фіналі Кубка УЄФА/Ліги Європи. Більше фіналів тільки у «Севільї» (зіграють вшосте).

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    Джерело: УЄФА

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга Європи ФК Інтер (Мілан) Антоніо Конте ФК «Севілья»
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