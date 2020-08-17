  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець став найкращим футболістом дебютного матчу у складі «Андерлехту»

    • Розсилка
    Михайличенко залишив позаду суперника у матчі бельгійської першості - Українець став найкращим футболістом дебютного матчу у складі «Андерлехту»
    Михайличенко залишив позаду суперника у матчі бельгійської першості
    Світлина - rsca.be

    У першому ж поєдинку за «Андерлехт» захисник Богдан Михайличенко продемонстрував високий рівень майстерності

    Український оборонець Богдан Михайличенко відіграв дебютний матч у складі бельгійського ФК «Андерлехт» у рамках другого туру бельгійської першості.

    У дебютному матчі за бельгійський клуб уродженець Борисполя відзначився голом проти ФК «Сент-Трюйден». На 41 хвилині Михайличенко здійснив карколомний прохід по чужій половині, обігравши трьох опонентів. Далі послідкував удар з супротивом двох візаві, який закінчився взяттям воріт. Гра закінчилася на користь «Андерлехта» (3:1).

    Оцінки InStat дозволили українцю отримати звання найкращого футболіста матчу. Рейтинг ефективності його гри склав 367 балів (в минулому сезоні у нього був тільки один поєдинок з вищою оцінкою). За 79 хвилин, проведених на полі, колишній захисник «Зорі» виконав 100 техніко-тактичних дій з браком 15 відсотків, завдав один удар по воротах, віддав дві гострі передачі, виграв 17 єдиноборств і 23-х, здійснив 10 перехоплень і чотири підбирання.

    Відзначимо, що Михайличенко перейшов до «Андерлехту» у серпні місяці.

    Читайте також: Лунін змінить ігровий номер в «Реалі».

    Джерело: zbirna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Богдан Михайличенко ФК «Андерлехт»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ