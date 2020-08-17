Українець став найкращим футболістом дебютного матчу у складі «Андерлехту»



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Михайличенко залишив позаду суперника у матчі бельгійської першості Світлина - rsca.be

У першому ж поєдинку за «Андерлехт» захисник Богдан Михайличенко продемонстрував високий рівень майстерності

Український оборонець Богдан Михайличенко відіграв дебютний матч у складі бельгійського ФК «Андерлехт» у рамках другого туру бельгійської першості.

У дебютному матчі за бельгійський клуб уродженець Борисполя відзначився голом проти ФК «Сент-Трюйден». На 41 хвилині Михайличенко здійснив карколомний прохід по чужій половині, обігравши трьох опонентів. Далі послідкував удар з супротивом двох візаві, який закінчився взяттям воріт. Гра закінчилася на користь «Андерлехта» (3:1).

Оцінки InStat дозволили українцю отримати звання найкращого футболіста матчу. Рейтинг ефективності його гри склав 367 балів (в минулому сезоні у нього був тільки один поєдинок з вищою оцінкою). За 79 хвилин, проведених на полі, колишній захисник «Зорі» виконав 100 техніко-тактичних дій з браком 15 відсотків, завдав один удар по воротах, віддав дві гострі передачі, виграв 17 єдиноборств і 23-х, здійснив 10 перехоплень і чотири підбирання.

Відзначимо, що Михайличенко перейшов до «Андерлехту» у серпні місяці.

Джерело: zbirna.com