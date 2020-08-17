Колишній наставник «Динамо» Хацкевич назвав білорусів сміливим народом



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На думку Хацкевича злочинні дії в Білорусі не залишаться безкарними

Білоруський головний тренер «Ротора» Олександр Хацкевич поділився думкою про те, що відбувається в країні після дій пов’язаних із президентськими виборами, повідомляє Tribuna.

Колишній наставник київського «Динамо» вважає білорусів сильним та сміливим народом, який 26 років терпів нинішню владу країни.

«Білоруси терпіли 26 років, але всякому терпінню приходить кінець. Говорили про «агульную млявасць» білорусів, що нічого не вийде, але ми бачимо, що білоруси - сильний і сміливий народ», - розпочав коуч.

Наставник порівняв дії в Білорусі із подіями в Україні, відзначивши, що нічого не залишиться безкарним.

«Дії - ОМОНу це повне беззаконня. Про це багато сказано - і до цього складно щось додати. Вони виконують накази, але у кожного є голова на плечах, кожен повинен думати про наслідки. Як показали події в Україні, люди, які віддавали злочинні накази в Україні, несли покарання. Тому впевнений, що все це не залишиться безкарним», - підсумував наставник.

Відзначимо, що 46-річний Хацкевич з 2017 по 2019 роки тренував київське «Динамо» з яким виборов два Суперкубки України.

Джерело: by.tribuna