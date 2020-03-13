  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Контіолахті-2020: Українські біатлоністи розсіялись по топ-100

    • Розсилка
    Наступного разу має бути краще - Контіолахті-2020: Українські біатлоністи розсіялись по топ-100
    Наступного разу має бути краще

    Напередодні, 12 березня, у Фінляндії стартував останній етап Кубку світу з біатлону

    Першою дисциплиною етапу у Контіолахті був чоловічий спринт. Звичайно що - без глядачів.

    У числі більше ніж сотні біатлоністів було одразу п’ятеро українців, втім, кількість у якість не перейшла. У топ-20 фінішував лише лідер збірної Дмитро Підручний, решта його земляків була розсіяна по різних десятках.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловіча збірна України з біатлону стала другою на етапі Кубка світу в Чехії

    Підручний з одним промахом в пасиві зайняв 19 місце. Артему Примі вдалося закрити всі мішені, але через надто тихий хід він розташувався на 22-му рядку фінішного протоколу. Руслан Ткаленко після двох кіл штрафу показав 58-й результат, а Антон Дудченко (72-й) і Сергій Семенов (81-й) навіть не кваліфікувалися до гонки переслідування.

    Виграв спринтерську гонку норвежець Йоганнес Бьо. Склали Бьо-молодшому компанію на п'єдесталі пошани французи Мартен Фуркад і Емільєн Жаклен. Всі вони пройшли дистанцію без промахів на вогневих рубежах.

    Контіолахті-2020. Спринт. Чоловіки

    Результати гонки:

    1.  Йоганнес Бьо (0+0)  22:27,8
    2.  Мартен Фуркад (0+0)  +21,1
    3.  Емільєн Жаклен (0+0)  +22,3
    ...
    19.  Дмитро Підручний (1+0)  +1:13,6
    22.  Артем Прима (0+0)  +1:19,0
    58.  Руслан Ткаленко (1+1)  +2:23,0
    72.  Антон Дудченко (0+1)  +2:55,2
    81.  Сергій Семенов (2+2)  +3:07,4

    біатлон Кубок світу Олексій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Руслан Ткаленко Мартен Фуркад Антон Дудченко Йоганнес Бьо Емільєн Жаклен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ