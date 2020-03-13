Контіолахті-2020: Українські біатлоністи розсіялись по топ-100



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наступного разу має бути краще

Напередодні, 12 березня, у Фінляндії стартував останній етап Кубку світу з біатлону

Першою дисциплиною етапу у Контіолахті був чоловічий спринт. Звичайно що - без глядачів.

У числі більше ніж сотні біатлоністів було одразу п’ятеро українців, втім, кількість у якість не перейшла. У топ-20 фінішував лише лідер збірної Дмитро Підручний, решта його земляків була розсіяна по різних десятках.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловіча збірна України з біатлону стала другою на етапі Кубка світу в Чехії

Підручний з одним промахом в пасиві зайняв 19 місце. Артему Примі вдалося закрити всі мішені, але через надто тихий хід він розташувався на 22-му рядку фінішного протоколу. Руслан Ткаленко після двох кіл штрафу показав 58-й результат, а Антон Дудченко (72-й) і Сергій Семенов (81-й) навіть не кваліфікувалися до гонки переслідування.

Виграв спринтерську гонку норвежець Йоганнес Бьо. Склали Бьо-молодшому компанію на п'єдесталі пошани французи Мартен Фуркад і Емільєн Жаклен. Всі вони пройшли дистанцію без промахів на вогневих рубежах.

Контіолахті-2020. Спринт. Чоловіки

Результати гонки:

1. Йоганнес Бьо (0+0) 22:27,8

2. Мартен Фуркад (0+0) +21,1

3. Емільєн Жаклен (0+0) +22,3

...

19. Дмитро Підручний (1+0) +1:13,6

22. Артем Прима (0+0) +1:19,0

58. Руслан Ткаленко (1+1) +2:23,0

72. Антон Дудченко (0+1) +2:55,2

81. Сергій Семенов (2+2) +3:07,4