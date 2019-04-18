Дмитро Підручний: піду захищати країну, якщо виникне потреба



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Дмитро Підручний Радіо Свобода

Капітан збірної України з біатлону розповів про готовність стати на захист України

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний готовий стати на захист батьківщини. Про це спортсмен повідомив у програмі «Час чемпіонів» на каналі XSport.

«Піду захищати країну, якщо виникне така необхідність. Я давав присягу, це моя країна, де живе моя сім’я. Навіть не думав, що можна кудись тікати», - зазначив Підручний.

Дмитро Підручний в програмі «Час чемпіонів»

Нагадаємо, останнього сезону Дмитро Підручний переміг у гонці переслідування на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

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