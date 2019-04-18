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    Дмитро Підручний: піду захищати країну, якщо виникне потреба

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    Дмитро Підручний - Дмитро Підручний: піду захищати країну, якщо виникне потреба
    Дмитро Підручний
    Радіо Свобода

    Капітан збірної України з біатлону розповів про готовність стати на захист України

    Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний готовий стати на захист батьківщини. Про це спортсмен повідомив у програмі «Час чемпіонів» на каналі XSport.

    «Піду захищати країну, якщо виникне така необхідність. Я давав присягу, це моя країна, де живе моя сім’я. Навіть не думав, що можна кудись тікати», - зазначив Підручний.

    Дмитро Підручний в програмі «Час чемпіонів»

    Нагадаємо, останнього сезону Дмитро Підручний переміг у гонці переслідування на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді.

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