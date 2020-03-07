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    Чоловіча збірна України з біатлону стала другою на етапі Кубка світу в Чехії

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    Словацький тренер Юрай Санітра привів Дмитра Підручного і збірну України до срібла на етапі Кубка світу - Чоловіча збірна України з біатлону стала другою на етапі Кубка світу в Чехії
    Словацький тренер Юрай Санітра привів Дмитра Підручного і збірну України до срібла на етапі Кубка світу
    ZiK

    Наші чоловіки створили сенсацію

    Українські біатлоністи Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко і Дмитро Підручний здобули срібну нагороду на восьмому етапі Кубка світу в чеському Нове Место.

    Усі українські біатлоністи відпрацювали рівно, не провалилися у стрільбі, але на фінішному колі з найліпшого боку проявив себе лідер нашої команди. Чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний. У контактній боротьбі зі шведом і росіянином він був найшвидшим і фінішував другим після норвежців.

    Норвегія виграла з перевагою в 38 секунд. За переможців бігли Ветле Крістіансен, Йоганнес Дале, Тар’єй Бьо і Йоганнес Бьо.

    Третіми стали шведи Себастьян Самуельссон, Єспер Нелін, Пеппе Фемлінґ і Мартін Понсілуома.

    Для чоловічої збірної України цього зразка це перша естафета нагорода етапів Кубка світу в кар’єрі.

    Завтра етап Кубка світу в Нове Место завершать гонки з масовим стартом серед чоловіків і жінок.

     Читайте також: Збірна України випередила Росію і стала четвертою в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону
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