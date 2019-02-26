Кравець став 10-м українцем, який зіграв у матчі Примери



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Василь Кравець «Леганес»

Згадуємо всіх співвітчизників в Іспанії за часів незалежності

У домашньому матчі проти «Валенсії» захисник збірної України Василь Кравець дебютував у складі «Леганесу» в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Кравець став 10-м українцем за часів незалежності нашої держави, який виходив на поле в поєдинку Примери, повідомляє ФФУ.

У 1995 році першим таким футболістом став Сергій Погодін («Меріда», 3 матчі, 1 гол). Потім були Дмитро Чигринський (2009/2010, «Барселона», 12 матчів), Олександр Яковенко (2014, «Малага», 9 матчів, 1 гол), Євген Коноплянка (2015/2016, «Севілья», 32 матчі, 4 м'ячі), Артем Кравець (2016/2017, «Гранада», 26 матчів, 5 м'ячів), Роман Зозуля (2016/2017, «Бетіс», 6 матчів), Денис Бойко (2016/2017, «Малага», 3 матчі, 7 пропущених м’ячів) та Максим Коваль (2018, «Депортиво», 2 матчі, 3 пропущені м’ячі).

Уже в цьому сезоні Андрій Лунін у складі «Леганесу» взяв участь у двох поєдинках Прімери, в яких зберіг свої ворота в недоторканості.