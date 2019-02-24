Українець Кравець дебютував у Примері з нічиєї проти «Валенсії»



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Тренер «Леганеса» довірив Василю місце в стартовому складі

Захисник збірної України з’явився у стартовому складі «Леганеса» в матчі 25-го туру Примери проти «Валенсії». Для нього це була дебютна поява в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.

ALINEACIÓN ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán en la mañana de hoy el sueño de una ciudad! #VamosLega #LeganésValencia pic.twitter.com/C8vUNLUIwV — C.D. Leganés (@CDLeganes) 24 февраля 2019 г.

На полі Кравець провів 65 хвилин, після чого поступився місцем на полі Ель-Жару.

Український голкіпер Андрій Лунін залишився на лаві запасних.

На 18-й хвилині Кравець сфолив проти Солера, за що отримав жовту картку. З цього штрафного «Валенсія» забила гол.



За матч Кравець отримав оцінку 6.4 від статистичного порталу Whoscored. Він зробив 32 передачі з точністю 71%, двічі виграв боротьбу на другому поверсі.



З моменту свого січневого переходу з «Луго» до «Леганесу» Василь Кравець провів у складі нової команди два поєдинки. Загалом на його рахунку в сезоні-2018/2019 у складі обох команд 17 матчів, в яких він відзначився двома гольовими передачами.