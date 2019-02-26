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    Бойко увійшов до п’ятірки кращих воротарів Європи за матчами на нуль

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    Воротар &laquo;Динамо&raquo; Денис Бойко зайняв п&rsquo;яте місце в рейтингу - Бойко увійшов до п’ятірки кращих воротарів Європи за матчами на нуль
    Воротар «Динамо» Денис Бойко зайняв п’яте місце в рейтингу
    Сегодня

    Воротар «Динамо» відзначається надійністю

    Авторитетний ресурс Transfermarkt оголосив імена п’яти голкіперів, які частіше інших зберігають свої ворота «на замку». До уваги бралися лише матчі чемпіонатів серед топ-10 ліг.

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    Воротар «Динамо» Денис Бойко зайняв п’яте місце в рейтингу. Він у 12 матчах відстояв на нуль. На один сухий поєдинок більше (13) провів голкіпер «Атлетіко» Облак. Касільяс з  «Порту» та Мерт Гюнок з «Башакшехіра» 14 ігор зберігали свої ворота недоторканими.

    Найнадійнішим воротарем став гравець «Ліверпуля» Аліссон Беккер, який 15 разів залишав поле без пропущених м’ячів.

    Нагадаємо, що в понеділок Денис Бойко не пропустив гол у матчі «Динамо» проти «Зорі», який завершився розгромом луганців – 5:0.

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