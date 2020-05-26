Кротовиння й кульбаби. У що перетворилося поле стадіону в Кривому Розі, на якому сім років тому грав «Кривбас» (фото)



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На криворізькому «Металурзі» київське «Динамо» завжди мало з «Кривбасом» проблеми Фото - Ultras.org

На батьківщині президента Зеленського нині не до футболу

Криворізькі вболівальники виставили в Мережу підбірку світлин зі стадіону «Металург». Того самого, на якому ще в сезоні-2012/2013 грав місцевий «Кривбас». Грав непогано, посідав сьоме місце в елітному дивізіоні українського футболу.

Нині на газон поля, на якому сім років тому мали проблеми всі команди, зокрема київське «Динамо» і донецький «Шахтар», страшно подивитися. Ями, кротовиння і кульбаби – щоб довести таке поле до придатного стану, його вочевидь треба переробляти з нуля.

Зауважимо, що заснований у 1927 році «Кривбас» припинив існування через те, що до команди збайдужів один із її основних інвесторів – Ігор Валерійович Коломойський. Півсезону-2012/2013 футболісти під керівництвом тренера Олега Тарана грали безкоштовно, фактично за свою честь. І грали дуже непогано, відбираючи очки у команд, які боролися за чемпіонство і місця у єврокубках. Проте на Коломойського таке сподвижництво не вплинуло і влітку 2013-го «Кривбасу» не стало. А стадіон «Металург» відтоді пустує.