Напередодні матчу Ліги Європи у Запоріжжі відбулося кілька бійок між фанатами (фото)



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У Запоріжжі Було спекотно Troublemakers & Ultras Action

При цьому українці билися не лише з болгарами, а й одне з одним

Напередодні матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому луганська «Зоря» в Запоріжжі перемогла 1:0 болгарський ЦСКА з Софії, відбувалися цікаві події.

Панувала атмосфера вуличного навколофутболу. Зіткнення представників місцевого «Металурга» в компанії з прихильниками криворізького «Кривбасу» та «Зорі» з візитерами софійського і київського ЦСКА траплялися неодноразово. Причому, як відзначає Фейсбук-паблік відповідного спрямування з назвою Troublemakers & Ultras Action, правил Fair Play сторони не дотримувалися.

Зауважимо, що болгарські фанати мають проросійські погляди, а прихильники їхніх українських одноклубників, так звані «коні» з 2014 року притримувалися перемир'я, яке діяло між усіма фанатськими формуваннями України ще з часів революції Гідності, тобто з зими 2014 року.