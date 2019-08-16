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    Напередодні матчу Ліги Європи у Запоріжжі відбулося кілька бійок між фанатами (фото)

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    У Запоріжжі Було спекотно - Напередодні матчу Ліги Європи у Запоріжжі відбулося кілька бійок між фанатами (фото)
    У Запоріжжі Було спекотно
    Troublemakers & Ultras Action

    При цьому українці билися не лише з болгарами, а й одне з одним

    Напередодні матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому луганська «Зоря» в Запоріжжі перемогла 1:0 болгарський ЦСКА з Софії, відбувалися цікаві події.

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    Панувала атмосфера вуличного навколофутболу. Зіткнення представників місцевого «Металурга» в компанії з прихильниками криворізького «Кривбасу» та «Зорі» з візитерами софійського і київського ЦСКА траплялися неодноразово. Причому, як відзначає Фейсбук-паблік відповідного спрямування з назвою Troublemakers & Ultras Action, правил Fair Play сторони не дотримувалися.

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    Напередодні матчу Ліги Європи у Запоріжжі відбулося кілька бійок між фанатами (фото)
    Напередодні матчу Ліги Європи у Запоріжжі відбулося кілька бійок між фанатами (фото)
    Напередодні матчу Ліги Європи у Запоріжжі відбулося кілька бійок між фанатами (фото)
    Напередодні матчу Ліги Європи у Запоріжжі відбулося кілька бійок між фанатами (фото)
    Напередодні матчу Ліги Європи у Запоріжжі відбулося кілька бійок між фанатами (фото)
    Troublemakers & Ultras Action

    Зауважимо, що болгарські фанати мають проросійські погляди, а прихильники їхніх українських одноклубників, так звані «коні» з 2014 року притримувалися перемир'я, яке діяло між усіма фанатськими формуваннями України ще з часів революції Гідності, тобто з зими 2014 року.

     Читайте також: Тренер «Зорі» визнав: суддя в Лізі Європи помилився в їх бік
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