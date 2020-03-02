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    Іспанський футболіст Лукас Перес: Свій найкрасивіший гол я забив в Україні (відео)

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    Лукас Перес залишив слів в українському футболі - Іспанський футболіст Лукас Перес: Свій найкрасивіший гол я забив в Україні (відео)
    Лукас Перес залишив слів в українському футболі
    Вікіпедія

    Нападник, який пограв за іспанський «Депортіво» та англійський «Арсенал», згадав яскраву мить виступів в українських «Карпатах»

    Іспанський форвард Лукас Перес, який зараз виступає за іспанський «Алавес», згадав найкрасивіший гол у своїй кар’єрі. І цей гол він забив, виступаючи за львівські «Карпати».

    «Найпам'ятніший гол у кар'єрі? Виступаючи в Україні, я оформив перший хет-трик. У тому матчі забив і найбільш пам'ятний гол – партнер по команді навісив з кутового, а я вдарив з льоту. Для мене це один з найкрасивіших голів у кар'єрі. Це гол, який пам'ятаю як найскладніший за виконанням», – цитує іспанця Marca.

    То був сезон-2012/2013. «Карпати» в тій зустрічі розгромили криворізький «Кривбас» 6:0 і ця перемога досі залишається найбільшою для «зелених левів» у національних чемпіонатах.

    Загалом у складі «Карпат» Лукас у 2011-2013 роках у 51-му матчі забив 14 голів і потім намагався, але безуспішно, влаштуватися в київському «Динамо».

    У 2013-2015 роках Лукас грав за грецький ПАОК, в 2015-2016-му – в іспанському «Депортіво». Звідти нападник перебрався в англійський «Арсенал» з Лондона, за який за два роки провів у Прем’єр-лізі 11 матчів і забив один м’яч. У минулому сезоні Лукас виступав за інший лондонський клуб «Вест Гем Юнайтед», за який у 15-ти матчах відзначився тричі.

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    Прем’єр-ліга ФК Карпати ФК «Кривбас» Лукас Перес
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