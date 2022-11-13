Кубок Біллі Джин Кінг: Україна отримала суперниць у кваліфікації

На нашу команду чекає гра проти доволі складних суперниць

Наші дівчата у квітні наступного року зіграють проти Чехії

Сьогодні, 13 листопада, у Глазго (Велика Британія) відбулося жеребкування етапу Qualifiers у Кубку Біллі Джин Кінг-2023

Жіноча збірна України з тенісу зіграє із командою Чехії. Саме наша команда буде господарем поєдинку, який пройде 14-15 квітня 2023 року.

Чешки 11 разів ставала переможницями Кубку Біллі Джин Кінг.

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Цього тижня наші майбутні суперниці виграли обидва матчі на груповому етапі турніру і поступилися Швейцарії у півфіналі.

Варто зазначити, що навесні цього року збірна України вже грала у Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг та зазнала поразки від команди США.

Нагадаємо, вчора, 12 листопада, українські тенісистки здобули перемогу з рахунком 3-1 над Японією у матчі плей-офф.