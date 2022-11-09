Півфінал Підсумкового турніру: оприлюднено гонорар української тенісистки

Українсько-латвійський дует провів чотири гри на цих змаганнях

Українсько-латвійський тандем дістався до півфіналу престижного турніру

Кілька днів тому завершився матч 1/2 фіналу на парному Підсумковому турнірі WTA між тандемами Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) та Барбора Крейчикова (Чехія) / Катерина Сінякова (Чехія). Про це повідомляє «Главком».

Матч завершився з рахунком 7:6 (7:5), 6:2 на користь представниць Чехії. Цей матч став останнім для Людмили та Альони на турнірі WTA Finals 2022.

Загалом українсько-латвійський дует провів чотири гри на цих змаганнях. Виграти вдалося лише один матч – останній тур групового етапу проти Анни Данніліної (Казахстан) та Беатріс Хаддад Майї (Бразилія). Інші 3 гри були програні.

Такий виступ дозволив Людмилі та Альоні заробити по $37,5 тис.

Нагадаємо, у фіналі ходу чеської пари за другим титулом поспіль зупинили росіянка Вєроніка Кудерметова та бельгійка Елізе Мертенс. Переможниці матчу визначалися за підсумками третього сету, в якому першими мінімально необхідної різниці у два очки дійшли Кудерметова та Мертенс.

Раніше повідомлялось, що гарненька українська тенісистка приїхала до Варшави, щоб підтримати «Шахтар».