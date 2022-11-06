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Українка Кіченок пробилася до півфіналу Підсумкового турніру WTA

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українка Кіченок пробилася до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Українсько-латвійська пара посіла друге місце в своїй групі

Кіченок і Остапенко гратимуть за вихід у фінал проти чеської пари Крейчикової та Синякової

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко вийшли до півфіналу Підсумкового турніру WTA.

У третьому матчі групового турніру Людмила й Олена здобули перемогу, проте два попередні матчі вони програли. Це була перша в історії України перемога на парному Підсумковому турнірі WTA.

Кіченок та Остапенко отримали шанс на вихід до півфіналу завдяки поразці тандему Габріела Дабровскі/Джуліана Олмос у матчі з парою Вероніка Кудерметова/Елізе Мертенс.

Група «Пем Шрайвер»

  • Вероніка Кудерметова/Елізе Мертенс (-/Бельгія, 4) – Габріела Дабровскі/Джуліана Олмос (Канада/Мексика, 2) 7:6(5), 6:2
  • Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія, 5) – Анна Даніліна/Беатріс Аддад Майя (Казахстан/Бразилія, 7) 6:7(7), 6:4, 10-8

Українсько-латвійська пара, яка у підсумку посіла друге місце в своїй групі, гратиме за вихід у фінал проти лідерів посіву та чинних чемпіонок – чеської пари Барбори Крейчикової та Катержини Синякової.

Матч відбудеться 6 листопада, початок – о 20.30.

Теги: теніс Людмила Кіченок

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