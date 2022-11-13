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Український тенісист Молчанов виграв турнір у Словаччині

Христина Жиренко
glavcom.ua
Український тенісист Молчанов виграв турнір у Словаччині
Денис Молчанов (праворуч) і Олександр Недовєсов разом виграли п'ять «челленджерів»

Завдяки перемозі у Братиславі Молчанов повернеться до топ-100 парного рейтингу ATP

Українець Денис Молчанов та уродженець Криму Олександр Недовєсов, який наразі представляє Казахстан, виграли парний титул ATP Challenger турніру у Братиславі (Словаччина).

У фіналі українець і казахстанець, які отримали на турнірі третій номер посіву, перемогли чехів Петра Ноуза та Ендрю Полсона: 4-6, 6-4, 10-6.

Перемога в Братиславі принесла тенісистам по 90 рейтингових очок і €3,950 призових на двох.

Завдяки перемозі у Словачиині наступного тижня Молчанов повернеться до топ-100 світового парного рейтингу ATP.

Загалом ж, Денис Молчанов і Олександр Недовєсов за кар'єру разом виграли п'ять спільних «челленджерів».

Всього ж українець має на своєму рахунку 34 титули на турнірах ATP Challenger Tour.

Нагадаємо, що інша українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко вперше в кар'єрі зіграла у півфіналі Підсумкового турніру WTA.

 

Теги: Словаччина теніс Денис Молчанов

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