Кубок Девіса: Марченко приносить перше очко для збірної України
Лідер збірної України з тенісу здобув перемогу в трьох сетах
Перший номер збірної України Ілля Марченко виграв стартовий поєдинок Першої Світової групи Кубка Девіса проти ізраїльського тенісиста Даніеля Цукермана.
Ілля програв 1-6, 0-3, але зумів переломити хід поєдинку.
Тепер на корт мають вийти другий номер нашої команди Сергій Стаховський та лідер ізраїльтян Едан Лешем.
Кубок Девіса
Ілля Марченко (Україна) - Даніель Цукерман (Ізраїль) - 1:6, 6:3, 6:2
Україна - Ізраїль - 1:0