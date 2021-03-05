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    Кубок Девіса: Марченко приносить перше очко для збірної України

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    Кубок Девіса: Марченко приносить перше очко для збірної України

    Лідер збірної України з тенісу здобув перемогу в трьох сетах

    Перший номер збірної України Ілля Марченко виграв стартовий поєдинок Першої Світової групи Кубка Девіса проти ізраїльського тенісиста Даніеля Цукермана.

    Ілля програв 1-6, 0-3, але зумів переломити хід поєдинку.

    Тепер на корт мають вийти другий номер нашої команди Сергій Стаховський та лідер ізраїльтян Едан Лешем.

    Кубок Девіса

    Ілля Марченко (Україна) - Даніель Цукерман (Ізраїль) - 1:6, 6:3, 6:2

    Україна - Ізраїль - 1:0

    Теги: теніс Ізраїль Ілля Марченко Кубок Девіса
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