Нетаньягу: Ізраїль – перша країна світу, яка виходить з коронакризи

Беньямін Нетаньягу висловив сподівання вакцинувати всіх дорослих ізраїльтян до кінця березня

Близько 88% жителів Ізраїлю віком від 50 років уже зробили щеплення від коронавірусу або відновилися після хвороби

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що держава майже здолала пандемію коронавірусу завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації.

Про це повідомляє The Times Of Israel.

«Ізраїль – перша країна світу, яка виходить з коронакризи. За допомогою цього зеленого паспорта (сертифіката вакцинації, – ред.) ви можете піти до ресторану, театру, на спортивні заходи», – сказав Нетаньягу.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, близько 88% жителів країні віком від 50 років уже зробили щеплення від коронавірусу або відновилися після хвороби.

Нетаньягу висловив сподівання вакцинувати всіх дорослих ізраїльтян до кінця березня та на повне скасування карантину до квітня.

«Ізраїль був відомий як нація стартапів. Відсьогодні він також буде відомий як нація вакцинації», – додав Нетаньягу.

Як відомо, після масової вакцинації кількість заражень на коронавірус в Ізраїлі різко впала.

Також Ізраїль презентував «зелені паспорти» для Covid-вакцинованих. Документ вже продають у Telegram.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль помʼякшить режим вʼїзду для своїх громадян через вибори.