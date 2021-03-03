Рейтинг тенісистів ATP буде частково заморожений до середини серпня

Захищений рейтинг не буде діяти на Мейджорах і на Олімпіаді

Класичне нарахування очок розпочнеться з Мастерса в Цинциннаті

ATP оголосила про продовження замороження рейтингу до 15 серпня 2021 року.

Повідомляється, що очки 2019-го за турніри, що не відбулися у минулому сезоні, будуть списані не в повному обсязі, а наполовину. Наприклад, Новак Джокович за перемогу на Вімблдоні-2019 точно збереже 1000 очок. Щоб поліпшити цей показник, йому потрібно вийти до фіналу в поточному сезоні.

Результати перенесених турнірів, таких як Ролан Гаррос-2020, будуть захищатися за тим же принципом. Тобто Рафаель Надаль точно збереже 1000 очок за осінню перемогу на кортах Парижа. Крім Відкритого чемпіонату Франції було ще три таких турніри (Кітцбюель, Гамбург і Рим).

На даний момент ATP планує відновити класичне нарахування очок з Мастерса в Цинциннаті, на якому відновлювали сезон-2020 року, що був призупинений через пандемію коронавірусу.

ATP окремо вводить поняття коронавірусного захищеного рейтингу. Якщо тенісист пропустить чотири тижні, він може подати заявку на захищений рейтинг, за яким зможе заявитися на чотири турніри.

Захищений рейтинг не буде діяти на Мейджорах і на Олімпіаді. Але буде працювати на тій кількості Мастерсів, яку гравець пропустив через пандемію.

Джерело: Sport.ua