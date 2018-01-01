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    Кубок Девіса. Стаховський зрівняв рахунок в матчі Україна-Швеція

    Тепер доля путівки в наступний раунд Кубка Девіса залежить виключно від Артема Смирнова
    Лідер збірної України Сергій Стаховський реабілітувався за поразку і зрівняв рахунок в поєдинку Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса проти збірної Швеції. Перемога в парному матчі подарувала господарям шанс на камбек. Сергій Стаховський, провівши більше 2 годин на корті в парній зустрічі, вийшов на реванш з лідером шведів Еліасом
    • Сьогодні, 17:55
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    Сергій Стаховський. Фото: Getty Images
    Сергій Стаховський. Фото: Getty Images

    Тепер доля путівки в наступний раунд Кубка Девіса залежить виключно від Артема Смирнова

    Лідер збірної України Сергій Стаховський реабілітувався за поразку і зрівняв рахунок в поєдинку Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса проти збірної Швеції.

    Перемога в парному матчі подарувала господарям шанс на камбек. Сергій Стаховський, провівши більше 2 годин на корті в парній зустрічі, вийшов на реванш з лідером шведів Еліасом Імері, якому минулого тижня поступився в першому колі челленджера в Ренні. Сергій зробив правильні висновки з того матчу і здобув впевнену перемогу в двох сетах.

    У першому сеті Стаховський, незважаючи на лише 38% попадань першої подачі, ні разу не підпустив Імері до брейк-поінтів. У п'ятому геймі швед допустив три подвійні помилки і подарував Стаховському брейк. Сергій дбайливо зберіг перевагу до реалізованого сет-болу.

    Протягом другої партії Імері додав в агресії на прийомі, однак на вирішальних м'ячах Стаховський діяв бездоганно. Сергій відіграв три брейк-поінти, а єдиний брейк в п'ятому геймі дозволив йому завершити матч у двох сетах.

    Статистика матчу:

    Тепер доля путівки в наступний раунд Кубка Девіса залежить виключно від Артема Смирнова - киянин у вирішальному матчі зіграє з другим номером збірної Швеції Мікаелем Імері.

    Кубок Девіса

    Перший група

    Україна – Швеція - 2: 2

    Сергій Стаховський - Еліас Імері - 6:4, 6:4

    Джерело: sportarena.com

    Швеція Сергій Стаховський теніс реванш Кубок Девіса Україна
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