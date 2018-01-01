Кубок Девіса. Молчанов і Стаховський виграли парний матч (фото)

Стаховський і Молчанов з 2012 року провели 14 матчів і здобули 10 перемог

Сергій Стаховський і Денис Молчанов здобули важку перемогу в парній зустрічі в рамках поєдинку Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса проти збірної Швеції. Дві поразки у одиночних матчах не залишало капітану української команди Андрію Медведєву нічого іншого, як кидати всі сили на парну зустріч. Разом з Денисом Молчановим на третій матч



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Сергій Стаховський та Денис Молчанов. Фото: btu.org.ua

Стаховський і Молчанов з 2012 року провели 14 матчів і здобули 10 перемог

Сергій Стаховський і Денис Молчанов здобули важку перемогу в парній зустрічі в рамках поєдинку Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса проти збірної Швеції.

Дві поразки у одиночних матчах не залишало капітану української команди Андрію Медведєву нічого іншого, як кидати всі сили на парну зустріч. Разом з Денисом Молчановим на третій матч українсько-шведської дуелі вийшов Сергій Стаховський, який напередодні програв Мікаеллю Імеру.

Стаховський і Молчанов з 2012 року провели 14 матчів і здобули 10 перемог, включаючи 3-1 в поєдинках Кубка Девіса. Суперники українців Маркус Ерікссон і Андреас Сільєстрьом вперше разом грали в парі.

Протягом першої партії Стаховський і Молчанов вели 5:3, але в десятому геймі не змогли подати на сет. На тай-брейку українці зробили два міні-брейки і повели в матчі.

Другий сет шведи почали з брейка, потім витягли затяжний гейм на своїй подачі і пішли у відрив. Ерікссон і Сільєстрьом надійно подавали і не дозволили Стаховському і Молчанову зачепитися на зворотний брейк.

Ключовий момент вирішального сету стався в шостому геймі - українці за рахунку 3:2 вперше добралися до брейк-пойнту і з першої спроби реалізували свій шанс після розкішної свічки Молчанова. За рахунку 5:2 у господарів корту з'явився шанс завершити матч на прийомі - Стаховський на другому матч-болі гостро прийняв в ноги і змусив шведа зробити вирішальну помилку.

Україна скоротила відставання в матчі, але все найскладніше тільки починається. Попереду дві вирішальних матчі - в першому матчі Сергій Стаховський зіграє проти свіжого лідера збірної Швеції Еліаса Імера.

Статистика матчу:

Кубок Девіса

Перша група

Україна – Швеція - 2:1

Денис Молчанов / Сергій Стаховський - Маркус Ерікссон / Андреас Сільєстрьом - 7:6 (4), 4:6, 6:2

Джерело: sportarena.com