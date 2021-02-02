Кубок Девіса. Став відомий склад збірної України на домашній матч з Ізраїлем
Поєдинок відбудеться у клубі Marina Tennis Club, який розташований в Погребах під Києвом
Федерація тенісу України подала до ITF офіційну заявку складу учасників матчу Кубка Девіса Україна – Ізраїль.
За нашу національну збірну тенісу 5-6 березня мають зіграти:
- Сергій Стаховський
- Ілля Марченко
- Денис Молчанов
- Владислав Орлов
- Данило Калініченко
Капітан команди – Андрій Медведєв.
Матч відбудеться у клубі Marina Tennis Club, розташованому в Погребах під Києвом.
Ігри проходитимуть без глядачів. Втім, ФТУ організує пряму телетрансляцію.
Варто зазначити, що поєдинок мав відбутися у вересні 2020 року. Однак, був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу.
Раніше команди України та Ізраїлю двічі грали одна з одною на Кубку Девіса: у 1999 році наші тенісисти виграли з рахунком 3-2, а в сезоні-2017 здобули розгромну виїзну перемогу з рахунком 5-0.
Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку чоловіча збірна України у Запоріжжі у березні 2020 року здобула фантастичну вольову перемогу в матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса проти Тайваню. Вперше в історії вітчизняного тенісу наші гравці зуміли виграти поєдинок, який спочатку програвали 0:2