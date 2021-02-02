Кубок Девіса. Став відомий склад збірної України на домашній матч з Ізраїлем

Федерація тенісу України подала до ITF офіційну заявку складу учасників матчу Кубка Девіса Україна – Ізраїль.

За нашу національну збірну тенісу 5-6 березня мають зіграти:

Сергій Стаховський

Ілля Марченко

Денис Молчанов

Владислав Орлов

Данило Калініченко

Капітан команди – Андрій Медведєв.

Матч відбудеться у клубі Marina Tennis Club, розташованому в Погребах під Києвом.

Ігри проходитимуть без глядачів. Втім, ФТУ організує пряму телетрансляцію.

Варто зазначити, що поєдинок мав відбутися у вересні 2020 року. Однак, був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Раніше команди України та Ізраїлю двічі грали одна з одною на Кубку Девіса: у 1999 році наші тенісисти виграли з рахунком 3-2, а в сезоні-2017 здобули розгромну виїзну перемогу з рахунком 5-0.

Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку чоловіча збірна України у Запоріжжі у березні 2020 року здобула фантастичну вольову перемогу в матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса проти Тайваню. Вперше в історії вітчизняного тенісу наші гравці зуміли виграти поєдинок, який спочатку програвали 0:2