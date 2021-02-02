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    Кубок Девіса. Став відомий склад збірної України на домашній матч з Ізраїлем

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    У своєму попередньому поєдинку збірна України здобула&nbsp;фантастичну вольову перемогу в матчі проти Тайваню - Кубок Девіса. Став відомий склад збірної України на домашній матч з Ізраїлем
    У своєму попередньому поєдинку збірна України здобула фантастичну вольову перемогу в матчі проти Тайваню
    Фото: Лідія Оскірко

    Поєдинок відбудеться у клубі Marina Tennis Club, який розташований в Погребах під Києвом

    Федерація тенісу України подала до ITF офіційну заявку складу учасників матчу Кубка Девіса Україна – Ізраїль.

    За нашу національну збірну тенісу 5-6 березня мають зіграти:

    • Сергій Стаховський
    • Ілля Марченко
    • Денис Молчанов
    • Владислав Орлов
    • Данило Калініченко

    Капітан команди – Андрій Медведєв.

    Матч відбудеться у клубі Marina Tennis Club, розташованому в Погребах під Києвом.

    Ігри проходитимуть без глядачів. Втім, ФТУ організує пряму телетрансляцію.

    Варто зазначити, що поєдинок мав відбутися у вересні 2020 року. Однак, був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

    Раніше команди України та Ізраїлю двічі грали одна з одною на Кубку Девіса: у 1999 році наші тенісисти виграли з рахунком 3-2, а в сезоні-2017 здобули розгромну виїзну перемогу з рахунком 5-0.

    Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку чоловіча збірна України у Запоріжжі у березні 2020 року здобула фантастичну вольову перемогу в матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса проти Тайваню. Вперше в історії вітчизняного тенісу наші гравці зуміли виграти поєдинок, який спочатку програвали 0:2

    Теги: Сергій Стаховський теніс Збірна України Ілля Марченко Денис Молчанов Кубок Девіса Андрій Медведєв
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