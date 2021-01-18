Епатажний австралієць назвав найкращого тенісиста світу кретином через ставлення до карантину
Нікові Кірьосу не треба поліпшення умов
Австралійський тенісист Нік Кірьос висловився про пропозицію першої ракетки світу Новака Джоковіча поліпшити умови карантину для гравців напередодні Відкритого чемпіонату Австралії.
У повідомленні австралієць згадав також співвітчизника Бернарда Томіча і його дівчину, які регулярно скаржилися на умови карантину в соціальних мережах.
«Джоковіч – кретин. Проти Берні нічого не маю, але у його дами вочевидь немає жодних перспектив. Це виглядає безглуздо», - написав Кірьос на своїй сторінці в Twitter.
Джокович просив забезпечити тренувальним інвентарем кожен номер, надати гідне харчування, розмістити якомога більше тенісистів в приватних будинках з тренувальними кортами і висунув ряд інших вимог, які були відхилені владою штату Вікторія.