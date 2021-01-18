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    Епатажний австралієць назвав найкращого тенісиста світу кретином через ставлення до карантину

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    Нік Кірьос вколов Новака Джоковіча словесно - Епатажний австралієць назвав найкращого тенісиста світу кретином через ставлення до карантину
    Нік Кірьос вколов Новака Джоковіча словесно
    Світлина - Tennis World USA

    Нікові Кірьосу не треба поліпшення умов

    Австралійський тенісист Нік Кірьос висловився про пропозицію першої ракетки світу Новака Джоковіча поліпшити умови карантину для гравців напередодні Відкритого чемпіонату Австралії.

    У повідомленні австралієць згадав також співвітчизника Бернарда Томіча і його дівчину, які регулярно скаржилися на умови карантину в соціальних мережах.

    «Джоковіч – кретин. Проти Берні нічого не маю, але у його дами вочевидь немає жодних перспектив. Це виглядає безглуздо», - написав Кірьос на своїй сторінці в Twitter.

    Джокович просив забезпечити тренувальним інвентарем кожен номер, надати гідне харчування, розмістити якомога більше тенісистів в приватних будинках з тренувальними кортами і висунув ряд інших вимог, які були відхилені владою штату Вікторія.

    Теги: теніс Australian Open Новак Джокович Нік Кірьос Бернард Томіч
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