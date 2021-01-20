Тенісист Джоковіч відповів на цькування прихильників карантину

Перша ракетка світу пояснив, що не хотів нікого образити

Перша ракетка світу серб Новак Джоковіч опублікував велику заяву стосовно критики на його адресу. Раніше Новак звернувся до директора Відкритого чемпіонату Австралії Крейґа Тілі з пропозицією поліпшити умови перебування гравців на карантині.

«У світлі критики в ЗМІ і соцмережах мого листа до директора Australian Open Крейґа Тілі хотів би прояснити кілька речей. Мої добрі наміри щодо моїх колег в Мельбурні були невірно витлумачені як егоїстичні, важкоздійснювані і невдячні. Насправді все не так.

Не завжди дії сприймаються належним чином. Іноді, розмірковуючи про наслідки, так і хочеться попросити самого себе просто розслабитися і насолоджуватися своїми перевагами замість того, щоб звертати увагу на труднощі інших. Однак я завжди обираю робити щось, не дивлячись на можливі несприятливі наслідки і нерозуміння.

Щиро турбуюся про своїх колег і прекрасно розумію, як влаштований світ і хто отримує більше і чому. Я заробив свої привілеї наполегливою працею, і тому мені нелегко залишатися стороннім спостерігачем, знаючи, що будь-яка допомога, жест і добре слово значили для мене, коли я ще був незначною фігурою. Тому використовую своє привілейоване становище, щоб служити, де і коли потрібно.

У мене завжди були чудові стосунки з Крейґом. Я поважаю і ціную всі зусилля, які він прикладає, щоб Australian Open був місцем, куди щороку хочеться повернутися. В нашому листуванні я використовував нагоду запропонувати ряд потенційних поліпшень карантину для гравців у Мельбурні.

Там було кілька пропозицій і ідей, які я зібрав разом з іншими гравцями. Я не збирався нікому нашкодити. Розумів, що шанси на прийняття наших пропозицій невеликі, так само як і мого призову помістити мене на карантин в Мельбурн замість Аделаїди. Так як я не міг бути з іншими гравцями в Мельбурні, одначе намагався залишатися з ними, щоб допомогти.

Публікації в ЗМІ склали враження, ніби гравці невдячні, слабкі і егоїстичні через їх критичну думку про карантин. Мені шкода, що все звелося до цього. Ми прибули до Австралії змагатися. Нелегко не мати можливості тренуватися і готуватися до турніру. Але ніхто з нас не заперечував супроти 14-денного карантину, як стверджує преса.

З нетерпінням чекаю можливості зіграти перед глядачами, щоб відчути тенісне безумство і енергетику міста, яка завжди вела мене до перемоги. З нетерпінням чекаю на зустріч з колегами в Мельбурні. Вражений численними повідомленнями з проявами вдячності і любові», - написав Джоковіч у себе в Instagram.

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