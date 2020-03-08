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    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса

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    Українська команда після гри так і випромінювала щастя - Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Українська команда після гри так і випромінювала щастя
    Фото: Лідія Оскірко

    Українські тенісисти переписують історію

    Чоловіча збірна України у Запоріжжі здобула фантастичну вольову перемогу в матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса проти Тайваню. Вперше в історії вітчизняного тенісу наші гравці зуміли виграти поєдинок, який спочатку програвали 0:2

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    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Історичний успіх. Як Україна зуміла в Запоріжжі дотиснути Тайвань в Кубку Девіса
    Фото: Лідія Оскірко, Артем Худолєєв

    Старт зустрічі був для господарів катастрофічним: українці програли дві одиночних зустрічі у п’ятницю і підходили до суботніх поєдинків з результатом 0:2. До перемоги тайванцям залишалося виграти лише одну зустріч.

    Але спершу Денис Молчанов і Сергій Стаховський виграли парну зустріч, потім уже сам Сергій обіграв У Дунліня.

    Долю протистояння вирішувала зустріч Іллі Марченка та юного тайванця Цзен Чжуньсіня. 

    І Ілля не підвів партнерів та вболівальників.Наш тенісист впевнено виграв поєдинок з рахунком 6:3, 6:2!

    Сергій Стаховський теніс Ілля Марченко Денис Молчанов Кубок Девіса
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