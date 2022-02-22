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    Кубок Девіса. Став відомий склад збірної України на матч з Барбадосом

    Українці 4-5 березня зіграють з Барбадосом - Кубок Девіса. Став відомий склад збірної України на матч з Барбадосом
    Українці 4-5 березня зіграють з Барбадосом

    Поєдинок відбудеться у готелі Rixos Premium Belek, розташованому в турецькій Анталії

    Федерація тенісу України подала до ITF офіційну заявку складу учасників матчу Кубка Девіса Україна – Барбадос.

    За нашу національну збірну тенісу 4-5 березня мають зіграти:

    • Віталій Сачко
    • Ілля Марченко
    • Денис Молчанов
    • Олексій Крутих
    • В'ячеслав Бєлінський

    Капітан команди – Андрій Медведєв.

    Поєдинок відбудеться у готелі Rixos Premium Belek, розташованому в турецькій Анталії.

    4 березня початок зустрічей об 11:00, 5 березня – 13:00

    Варто зазначити, що зустріч мала відбутися у Києві, але була перенесена через «перебування України в статусі найбільшої небезпеки».

    Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку збірна України у 2021 році поступилася команді Норвегії.

    Теги: теніс Ілля Марченко Денис Молчанов Кубок Девіса Андрій Медведєв
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    Кубок Девіса. Став відомий склад збірної України на матч з Барбадосом