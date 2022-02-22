Кубок Девіса. Став відомий склад збірної України на матч з Барбадосом

Поєдинок відбудеться у готелі Rixos Premium Belek, розташованому в турецькій Анталії

Федерація тенісу України подала до ITF офіційну заявку складу учасників матчу Кубка Девіса Україна – Барбадос.

За нашу національну збірну тенісу 4-5 березня мають зіграти:

Віталій Сачко

Ілля Марченко

Денис Молчанов

Олексій Крутих

В'ячеслав Бєлінський

Капітан команди – Андрій Медведєв.

Поєдинок відбудеться у готелі Rixos Premium Belek, розташованому в турецькій Анталії.

4 березня початок зустрічей об 11:00, 5 березня – 13:00

Варто зазначити, що зустріч мала відбутися у Києві, але була перенесена через «перебування України в статусі найбільшої небезпеки».

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку збірна України у 2021 році поступилася команді Норвегії.