Українська тенісистка створила сенсацію на турнірі в Дубаї

Ястремська здолала третю ракетку світу і вийшла до чвертьфіналу

Даяна Ястремська, схоже, намацує свою гру після відновлення кар’єри, яку вона змушена була припинити через підозри у вживанні допінгу. На турнірі в Дубаї українка, яка наразі посідає 146 місце в рейтингу WTA, здолала третю ракетку світу, переможницю останнього чемпіонату Франції та Олімпіади в парному розряді Барбору Крейчикову – 6:3, 7:6 (3).

В 1/4 фіналу Ястремська зустрінеться з іще однією представницею Чехії 38-ю в світі Маркетою Вондроушовою. Гра відбудеться 17 лютого, орієнтовний початок – о 18:30.

Перемога над Крейчиковою стала для Ястремської п’ятою поспіль. На турнірі в Дубаї вона вже заробила $17500 призових.

Минулого року Даяні висунули звинувачення у вживанні допінгу. Вона не грала пів року, доводила свою правоту в Спортивному арбітражному суді і напередодні Олімпіади довела, що заборонений препарат потрапив до її організму випадково.

Інша представниця України на турнірі в Дубаї, Еліна Світоліна, в матчі за вихід до чвертьфіналу поступилася Жиль Тайхманн зі Швейцарії – 6:7 (0), 2:6.