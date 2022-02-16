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    Найкращі американські тенісистки роздягнулися для російського глянцю

    Вінус і Серена Вільямс з'явилися на сторінках модного журналу - Найкращі американські тенісистки роздягнулися для російського глянцю
    Вінус і Серена Вільямс з'явилися на сторінках модного журналу
    фото: Harper's Bazaar

    Сестри Вінус і Серена Вільямс прикрасили обкладинку Harper's Bazaar

    Одна з найвидатніших тенісисток світу Серена Вільямс і її сестра Вінус з’явилися на обкладинці російського Harper's Bazaar. 40-річна Серена виклала кілька фото на своїй сторінці в соцмережах.

    Сестри, як повідомляє «Таблоід», позували у цікавих образах на тлі різних локацій.

    «Сестра – це подарунок для серця, подруга по духу, червона нитка сенсу життя», – написала молодша з сестер.

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    Найкращі американські тенісистки роздягнулися для російського глянцю
    Найкращі американські тенісистки роздягнулися для російського глянцю
    Найкращі американські тенісистки роздягнулися для російського глянцю
    Найкращі американські тенісистки роздягнулися для російського глянцю
    Найкращі американські тенісистки роздягнулися для російського глянцю
    Найкращі американські тенісистки роздягнулися для російського глянцю
    Найкращі американські тенісистки роздягнулися для російського глянцю

    Серена і Вінус Уїльямс здобули 33 перемоги на турнірах Великого шлема. На рахунку Серени – 23 титули. Це – другий результат в історії після Маргарет Сміт-Корт. В австралійки на один трофей більше.

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    Теги: теніс Серена Вільямс Вінус Вільямс
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    Найкращі американські тенісистки роздягнулися для російського глянцю