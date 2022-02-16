Найкращі американські тенісистки роздягнулися для російського глянцю

Вінус і Серена Вільямс з'явилися на сторінках модного журналу

Сестри Вінус і Серена Вільямс прикрасили обкладинку Harper's Bazaar

Одна з найвидатніших тенісисток світу Серена Вільямс і її сестра Вінус з’явилися на обкладинці російського Harper's Bazaar. 40-річна Серена виклала кілька фото на своїй сторінці в соцмережах.

Сестри, як повідомляє «Таблоід», позували у цікавих образах на тлі різних локацій.

«Сестра – це подарунок для серця, подруга по духу, червона нитка сенсу життя», – написала молодша з сестер.

Серена і Вінус Уїльямс здобули 33 перемоги на турнірах Великого шлема. На рахунку Серени – 23 титули. Це – другий результат в історії після Маргарет Сміт-Корт. В австралійки на один трофей більше.