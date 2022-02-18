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    Думки вголос

    Не хочеш вакцинуватися – плати за це ціну. Історія найкращого тенісиста світу Джоковича

    Новак Джокович оголосив, що не вакцинуватиметься від коронавірусу - Не хочеш вакцинуватися – плати за це ціну. Історія найкращого тенісиста світу Джоковича
    Новак Джокович оголосив, що не вакцинуватиметься від коронавірусу

    Є правила для всіх. Не хочеш їх виконувати, не виконуй, але з розумінням наслідків

    Мовою оригіналу

    Теннисист Новак Джокович объявил, что не будет вакцинироваться от ковида.

    «Я не антивакцинатор, но хочу жить в гармонии со своим телом. Если потребуют вакцинации для участия в теннисных турнирах, то я пожертвую теннисной карьерой». То что потребуют, скорее всего да. Об этом точно уже заявили организаторы French Open и Madrid Open. Я не хочу бросать камень в огород антивакцинаторов. Думаю уже каждый, как и я, давно определился со своей позицией.

    Для меня решение Джоковича выглядит достойным. Есть правила для всех. Не хочешь их выполнять, не выполняй. С пониманием последствий.

    Смотреть как первая ракетка мира на закате выдающейся карьеры с какими-то левыми справками пытается пролезть на турнир в Австралию с черного хода, «порешав» что-то с кем-то, было и удивительно и смешно. В итоге все честно.

    Не хочешь вакцинироваться, не вакцинируйся. Но не хитри, не бегай, не позорься перед соперниками и зрителями. Плати за это цену.

    Новак заплатит за это и потерянными рейтингами и потерянными миллионами долларов призовых (и наверняка, гораздо большими потерями в рекламных контрактах).

    Ну а мы будем болеть за других, их уже много молодых. И ждать, когда он избавится от своих тараканов в голове.

    Джерело: блог Олександра Деркача

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: теніс вакцинація Новак Джокович коронавірус
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    Не хочеш вакцинуватися – плати за це ціну. Історія найкращого тенісиста світу Джоковича