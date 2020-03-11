Кубок України: «Динамо» вистраждало перемогу й пробилося до півфіналу
Циганков рятує «Динамо»
З перемогою, любі динамівці
Третій матч 1/4 фіналу національного Кубку грали у Києві місцеве «Динамо» та гості з «Олександрія». І ця гра виявилась найменш результативною. Втім, драматизму в матчі вистачало. Тут було й вилучення гравця команди київського «Динамо» й гол Русина, який відмінили після застосування VAR (начебто офсайд).
Кияни з 55-ї хвилини грали у меншості - за другу жовту з поля попросили ганійця Мохаммеда Кадірі, втім, це не завадило команді Михайличенка контролювати хід гри, але не голи. М’яч уперто не йшов у ворота, в основний час - 0:0.
Перший екстратайм також не приніс голів. Лише на 106-й хвилині матчу киянин Циганков від душі вгатив м’яча у ворота «Олександрії».
1:0 - «Динамо» перемагає та приєднується до клубу фіналістів національного Кубку - ФК «Минай» та ФК «Маріуполь».
«Динамо» – «Олександрія» – 1:0
Гол: Циганков (106)
«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Кадірі – Караваєв (Циганков 87), Буяльський (Шепелєв 84), Вербіч (Андрієвський 117) – Соль (Русин 46)
Тренер: Олексій Михайличенко
«Олександрія»: Паньків – Лучкевич, Бухал, Дубра, Мірошниченко – Гречишкін – Мишенко (Задерака 34), Банада (Безбородько 108), Довгий (Грицук 75), Третьяков (Шендрик 118) – Сітало
Тренер: Володимир Шаран
Арбітр: Віталій Романов
Попередження: Кадірі 45, Сидорчук 55, Попов 85 – Бухал 59, Довгий 74, Мірошниченко 105, Гречишкін 120+2
Вилучення: Кадірі 55 (друга жовта)